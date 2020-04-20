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Абхазия Информ

«РУССКАЯ ОБЩИНА АБХАЗИИ» И «ЧЕРНОМОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО АБХАЗИИ» ОКАЗАЛИ ПРОДУКТОВУЮ ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ ПЕНСИОНЕРАМ

Новости Четверг, 21 мая 2020 12:44
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«РУССКАЯ ОБЩИНА АБХАЗИИ» И «ЧЕРНОМОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО АБХАЗИИ» ОКАЗАЛИ ПРОДУКТОВУЮ ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ ПЕНСИОНЕРАМ

Сухум. 21 мая 2020. Абхазия-Информ. «Русская община Абхазии» совместно с общественной организацией «Черноморское Казачье Войско Абхазии» в рамках движения «Мы Вместе» оказали продуктовую помощь соотечественникам-пенсионерам.

В рамках благотворительной акции Государственному научному учреждению «Сухумский физико-технический институт Академии наук Абхазии» и ООО «ЭРА-ИСТОК» были переданы продуктовые наборы для 149 нуждающихся соотечественников-пенсионеров, которые оказались в трудном положении из-за распространения вируса COVID-19 в Абхазии.

«На собранные нами средства были приобретены продукты питания для оказания адресной продуктовой помощи жителям Абхазии и российским соотечественникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, которые уже ранее обращались на нашу горячую линию», — отмечают в организациях.

В продуктовый набор на одного человека входят: крупа гречневая, макаронные изделия, мука пшеничная, масло подсолнечное, чай, соль, молоко сгущенное, рис, тушенка, сахар, два вида конфет, овсяное печенье и капли «звездочка».

Руководство «Русской общины Абхазии» и «Черноморского Казачьего Войска Абхазии» выражают искреннюю благодарность всем, кто оказал помощь и содействие в организации благотворительной акции.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 21 мая 2020 13:07

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