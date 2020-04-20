«РУССКАЯ ОБЩИНА АБХАЗИИ» И «ЧЕРНОМОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО АБХАЗИИ» ОКАЗАЛИ ПРОДУКТОВУЮ ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ ПЕНСИОНЕРАМ

В рамках благотворительной акции Государственному научному учреждению «Сухумский физико-технический институт Академии наук Абхазии» и ООО «ЭРА-ИСТОК» были переданы продуктовые наборы для 149 нуждающихся соотечественников-пенсионеров, которые оказались в трудном положении из-за распространения вируса COVID-19 в Абхазии.

Сухум. 21 мая 2020. Абхазия-Информ . «Русская община Абхазии» совместно с общественной организацией «Черноморское Казачье Войско Абхазии» в рамках движения «Мы Вместе» оказали продуктовую помощь соотечественникам-пенсионерам.

«На собранные нами средства были приобретены продукты питания для оказания адресной продуктовой помощи жителям Абхазии и российским соотечественникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, которые уже ранее обращались на нашу горячую линию», — отмечают в организациях.

В продуктовый набор на одного человека входят: крупа гречневая, макаронные изделия, мука пшеничная, масло подсолнечное, чай, соль, молоко сгущенное, рис, тушенка, сахар, два вида конфет, овсяное печенье и капли «звездочка».

Руководство «Русской общины Абхазии» и «Черноморского Казачьего Войска Абхазии» выражают искреннюю благодарность всем, кто оказал помощь и содействие в организации благотворительной акции.