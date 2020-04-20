Сухум. 21 мая 2020. Абхазия-Информ. 21 мая, в День памяти жертв Кавказской войны, руководители Абхазии возложили цветы памятнику махаджирам на Сухумской набережной.

21 мая 1864 года - день окончания Русско-Кавказской войны. В XIX веке в результате Русско-Кавказской войны тысячи абхазов покинули свою историческую Родину, и нашли пристанище в Турции и разных странах Ближнего Востока. Потомки абхазских махаджиров живут в 50 странах мира. Самая многочисленная абхазская диаспора — в Турции.

День памяти махаджиров ранее в Абхазии отмечался 31 мая, с 2011 года отмечается 21 мая.