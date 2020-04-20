РУКОВОДИТЕЛИ АБХАЗИИ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ ПАМЯТНИКУ МАХАДЖИРАМ НА СУХУМСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ
Сухум. 21 мая 2020. Абхазия-Информ. 21 мая, в День памяти жертв Кавказской войны, руководители Абхазии возложили цветы памятнику махаджирам на Сухумской набережной.
В церемонии возложения цветов приняли участие президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер Парламента Валерий Кварчия, премьер-министр Александр Анкваб, депутаты парламента, члены правительства, общественность.
21 мая 1864 года - день окончания Русско-Кавказской войны. В XIX веке в результате Русско-Кавказской войны тысячи абхазов покинули свою историческую Родину, и нашли пристанище в Турции и разных странах Ближнего Востока. Потомки абхазских махаджиров живут в 50 странах мира. Самая многочисленная абхазская диаспора — в Турции.
День памяти махаджиров ранее в Абхазии отмечался 31 мая, с 2011 года отмечается 21 мая.
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