КЕСОУ ЛАГИНДЗИЯ НУЖДАЕТСЯ В НАШЕЙ ПОМОЩИ
Сухум. 21 мая 2020. Абхазия-Информ. Одиннадцатилетнему Кесоу Лагиндзия необходимо провести срочную операцию по устранению дефекта пальцев левой кисти.
«У нас больше нет выхода, поэтому мы обращаемся к вам», – с такими словами обратилась к нам мама мальчика.
В августе 2017 года на руку ее сына упал памятник – представьте себе, что может произойти с крохотными пальчиками восьмилетнего мальчика, когда на них падает махина весом почти в тонну.
После случившегося в течение часа Кесоу был доставлен в приёмное отделение Гулрыпшской ЦРБ с ушибленно-рваными ранами и оскольчатыми переломами ногтевой фаланги 3-го пальца и средней фаланги 4-го пальца. Ему была проведена первичная хирургическая обработка ран пальцев. После проведенного лечения мальчик был выписан из госпиталя, но пальцы стали неправильно заживать и деформироваться. Сейчас ему необходимо провести операцию по устранению дефекта.
«После несчастного случая мальчика привезли в госпиталь, его пальцы уже полностью почернели – в такой ситуации обычно их ампутируют, но я решил рискнуть, не оставлять ребёнка инвалидом, прооперировал так, чтобы максимально сохранить пальцы. Сохранили, но, к сожалению, они сильно деформированы, и сейчас необходима микрохирургическая операция (пластика дефекта пальцев). Такие операции у нас не проводятся», – говорит детский травматолог-ортопед Гия Морохия.
В НИИ травматологии и ортопедии Новосибирска Кесоу готовы оказать всю необходимую медицинскую помощь. Стоимость микрохирургической операции и пластики дефекта пальца мальчика составляет 372 814 рублей.
Многодетная семья Лагиндзия не в состоянии самостоятельно оплатить дорогостоящее лечение своего ребёнка.
В семье семеро детей, а постоянного дохода нет. Отец – ветеран Отечественной войны народа Абхазии, и по состоянию здоровья работать не может. Единственным доходом является пособие, которое семья получает за каждого ребёнка. Как вы сами понимаете, этого не достаточно даже на содержание семьи.
С каждым днём состояние пальцев Кесоу ухудшается. Очень сложно представить, какой дискомфорт и тревогу переживает Кесоу ежедневно (он левша, именно левая кисть повреждена), ведь ему сложно есть, одеваться самостоятельно, писать, работать, делать разные вещи, которые нам кажутся такими простыми и обыденными, а для Кесоу это – постоянное преодоление чего-то.
Ситуация в нашей стране сложная, из-за пандемии многие остались без работы и средств. Это время очень непростое для всех, а особенно для семьи Лагиндзия.
Мы призываем каждого оказать посильную помощь семье в сборе средств.
Вы можете помочь следующими способами:
Если Вы в Абхазии:
Услуга "Перенос баланса" - "Благотворительность": абоненты "А-Мобаил" и "Аквафон" могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав: *???*сумма перевода# кнопка вызова.
СМС со словом ДОБРО на номер 5050.
Банковский перевод:
"Гарант-Банк" или любой другой банк Абхазии.
Способы помощи, если вы в России / за рубежом:
Платёжная система Яндекс.Деньги на сайте www.ashanakbf.com
Перевод на пластиковую карту Сбербанка на доверенное лицо (Алина А.) в трёх валютах: рубли, доллары, евро
5469380061190608 (руб.);
4276380122658698 ($);
5469380022880974 (Eвро).
Перевод на карту ТИНЬКОФФ:
➡5536913792209146
Карта закреплена за доверенным лицом КБФ "Ашана" А. Анатольевной.
Также фонд принимает пожертвования и в криптовалютах:
NEM-XEM, BITCOIN, DASH на сайте abkhazia.foundation
О других способах помощи Вы можете узнать на сайте www.ashanakbf.com, либо по тел. Фонда:
+7 (940) 773-50-50,
+7 (940) 921-03-03.
Культурно-благотворительный фонд «Ашана», Асида Мархолия.
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