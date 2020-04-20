КЕСОУ ЛАГИНДЗИЯ НУЖДАЕТСЯ В НАШЕЙ ПОМОЩИ

В августе 2017 года на руку ее сына упал памятник – представьте себе, что может произойти с крохотными пальчиками восьмилетнего мальчика, когда на них падает махина весом почти в тонну.

«У нас больше нет выхода, поэтому мы обращаемся к вам», – с такими словами обратилась к нам мама мальчика.

После случившегося в течение часа Кесоу был доставлен в приёмное отделение Гулрыпшской ЦРБ с ушибленно-рваными ранами и оскольчатыми переломами ногтевой фаланги 3-го пальца и средней фаланги 4-го пальца. Ему была проведена первичная хирургическая обработка ран пальцев. После проведенного лечения мальчик был выписан из госпиталя, но пальцы стали неправильно заживать и деформироваться. Сейчас ему необходимо провести операцию по устранению дефекта.

«После несчастного случая мальчика привезли в госпиталь, его пальцы уже полностью почернели – в такой ситуации обычно их ампутируют, но я решил рискнуть, не оставлять ребёнка инвалидом, прооперировал так, чтобы максимально сохранить пальцы. Сохранили, но, к сожалению, они сильно деформированы, и сейчас необходима микрохирургическая операция (пластика дефекта пальцев). Такие операции у нас не проводятся», – говорит детский травматолог-ортопед Гия Морохия.

В НИИ травматологии и ортопедии Новосибирска Кесоу готовы оказать всю необходимую медицинскую помощь. Стоимость микрохирургической операции и пластики дефекта пальца мальчика составляет 372 814 рублей.

Многодетная семья Лагиндзия не в состоянии самостоятельно оплатить дорогостоящее лечение своего ребёнка.

В семье семеро детей, а постоянного дохода нет. Отец – ветеран Отечественной войны народа Абхазии, и по состоянию здоровья работать не может. Единственным доходом является пособие, которое семья получает за каждого ребёнка. Как вы сами понимаете, этого не достаточно даже на содержание семьи.

С каждым днём состояние пальцев Кесоу ухудшается. Очень сложно представить, какой дискомфорт и тревогу переживает Кесоу ежедневно (он левша, именно левая кисть повреждена), ведь ему сложно есть, одеваться самостоятельно, писать, работать, делать разные вещи, которые нам кажутся такими простыми и обыденными, а для Кесоу это – постоянное преодоление чего-то.

Ситуация в нашей стране сложная, из-за пандемии многие остались без работы и средств. Это время очень непростое для всех, а особенно для семьи Лагиндзия.

Мы призываем каждого оказать посильную помощь семье в сборе средств.

Вы можете помочь следующими способами:

Если Вы в Абхазии:

Услуга "Перенос баланса" - "Благотворительность": абоненты "А-Мобаил" и "Аквафон" могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав: *???*сумма перевода# кнопка вызова.

СМС со словом ДОБРО на номер 5050.

Банковский перевод:

"Гарант-Банк" или любой другой банк Абхазии.

Способы помощи, если вы в России / за рубежом:

Платёжная система Яндекс.Деньги на сайте www.ashanakbf.com

Перевод на пластиковую карту Сбербанка на доверенное лицо (Алина А.) в трёх валютах: рубли, доллары, евро

5469380061190608 (руб.);

4276380122658698 ($);

5469380022880974 (Eвро).

Перевод на карту ТИНЬКОФФ:

➡5536913792209146

Карта закреплена за доверенным лицом КБФ "Ашана" А. Анатольевной.

Также фонд принимает пожертвования и в криптовалютах:

NEM-XEM, BITCOIN, DASH на сайте abkhazia.foundation

О других способах помощи Вы можете узнать на сайте www.ashanakbf.com, либо по тел. Фонда:

+7 (940) 773-50-50,

+7 (940) 921-03-03.

Культурно-благотворительный фонд «Ашана», Асида Мархолия.