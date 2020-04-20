ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ НЕ ВЫЯВЛЕНО

Сухум. 21 мая 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 62 человек, у всех у них диагноз коронавирус не подтвержден. Об этом сообщает в четверг 21 мая оперативный штаб по защите населения от коронавируса

28 человек сегодня в течение дня выписаны из обсервации в сухумском пансионате «Айтар». Все они курсанты: 9 человек - по линии Минобороны, 19 курсантов от Министерства внутренних дел. У всех диагноз коронавирус не подтвержден.

На сегодняшний день в Гудаутском госпитале находятся 17 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Трое сегодня были выписаны, двое из них военные курсанты, один – житель города Гудаута.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 25 человек. Из них шесть человек выздоровели, одна пациентка 1925 года рождения умерла.