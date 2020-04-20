 

В мире

В ВОЗ ПРЕДУПРЕДИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ВТОРОЙ ВОЛНЫ КОРОНАВИРУСА
мая 21 2020

В ВОЗ ПРЕДУПРЕДИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ВТОРОЙ ВОЛНЫ КОРОНАВИРУСА

Снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, рано, считает представитель организации в России Мелита Вуйнович МОСКВА, 21…
ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ В МИРЕ ПРЕВЫСИЛО 5 МЛН
мая 21 2020
ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ В МИРЕ ПРЕВЫСИЛО 5 МЛН
ПРЕЗИДЕНТ ГРУЗИИ ВЫСТУПИЛА ЗА ПРЯМОЙ ДИАЛОГ С РОССИЕЙ
мая 20 2020
ПРЕЗИДЕНТ ГРУЗИИ ВЫСТУПИЛА ЗА ПРЯМОЙ ДИАЛОГ С РОССИЕЙ

Календарь событий

« Май 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ НЕ ВЫЯВЛЕНО

Новости Четверг, 21 мая 2020 22:29
Оцените материал
(0 голосов)

Сухум. 21 мая 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 62 человек, у всех у них диагноз коронавирус не подтвержден. Об этом сообщает в четверг 21 мая оперативный штаб по защите населения от коронавируса

28 человек сегодня в течение дня выписаны из обсервации в сухумском пансионате «Айтар». Все они курсанты: 9 человек - по линии Минобороны, 19 курсантов от Министерства внутренних дел. У всех диагноз коронавирус не подтвержден.

На сегодняшний день в Гудаутском госпитале находятся 17 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Трое сегодня были выписаны, двое из них военные курсанты, один – житель города Гудаута.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 25 человек. Из них шесть человек выздоровели, одна пациентка 1925 года рождения умерла.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 21 мая 2020 22:30

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « РУСТАМ ЛАТИПОВ НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СГБ – НАЧАЛЬНИКОМ ПОГРАНИЧНОГО ОТРЯДА.
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.