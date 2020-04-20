ЕЩЕ У ТРЕХ КУРСАНТОВ ВЫЯВЛЕНА КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ
Сухум. 22 мая 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирус взят у 69 человек, у троих из них диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился. Все трое - курсанты военных вузов. Они будут отправлены на стационарное лечение в Гудаутскую ЦРБ, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции.
28 человек сегодня в течение дня выписаны из обсервации в сухумском пансионате «Айтар», поскольку по результатам тестирований ни у кого из них коронавирус не обнаружен. Все они курсанты: 24 человека были направлены на учебу по линии Минобороны, четверо - от МВД.
На сегодняшний день в Гудаутском госпитале будет находиться 20 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них шестеро выздоровели, и один пациент умер.
Последнее от
- АСЛАН БЖАНИЯ ПОДПИСАЛ УКАЗ О НАЗНАЧЕНИИ БЕСЛАНА ЭШБА ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА
- ПРЕЗИДЕНТ ВЫРАЗИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ МЕДИКАМ, ВЕДУЩИМ БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ
- ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОРУЧИЛ МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПОДГОТОВИТЬ СПИСОК ЛИЦ, ПООЩРЕННЫХ НАГРАДНЫМ ОРУЖИЕМ С 2015 ПО 2020 ГОДЫ
- АЛХАС ЧОЛОКУА НАЗНАЧЕН НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ ПО СВЯЗЯМ СО СМИ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА
- АЛЕКСЕЙ ДВИНЯНИН: ПРИЕМ ГРАЖДАН КОНСУЛЬСКИМ ОТДЕЛОМ ПОСОЛЬСТВА ВЕДЕТСЯ ПО ЗАРАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОМУ ГРАФИКУ