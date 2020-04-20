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Абхазия Информ

ЕЩЕ У ТРЕХ КУРСАНТОВ ВЫЯВЛЕНА КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ

Новости Пятница, 22 мая 2020 22:42
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Сухум. 22 мая 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирус взят у 69 человек, у троих из них диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился. Все трое - курсанты военных вузов. Они будут отправлены на стационарное лечение в Гудаутскую ЦРБ, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции.

28 человек сегодня в течение дня выписаны из обсервации в сухумском пансионате «Айтар», поскольку по результатам тестирований ни у кого из них коронавирус не обнаружен.  Все они курсанты:  24 человека были направлены на учебу по  линии Минобороны, четверо - от МВД. 

На сегодняшний день в Гудаутском госпитале будет находиться 20 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них шестеро выздоровели, и один пациент умер.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 22 мая 2020 22:48

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