ЕЩЕ У ТРЕХ КУРСАНТОВ ВЫЯВЛЕНА КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ

Сухум. 22 мая 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирус взят у 69 человек, у троих из них диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился. Все трое - курсанты военных вузов. Они будут отправлены на стационарное лечение в Гудаутскую ЦРБ, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции.

28 человек сегодня в течение дня выписаны из обсервации в сухумском пансионате «Айтар», поскольку по результатам тестирований ни у кого из них коронавирус не обнаружен. Все они курсанты: 24 человека были направлены на учебу по линии Минобороны, четверо - от МВД.

На сегодняшний день в Гудаутском госпитале будет находиться 20 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них шестеро выздоровели, и один пациент умер.