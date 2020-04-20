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Абхазия Информ

ВОСЕМЬ КУРСАНТОВ, НАХОДИВШИХСЯ НА СТАЦИОНАРНОМ ЛЕЧЕНИИ, БЫЛИ ВЫПИСАНЫ СЕГОДНЯ ИЗ ГУДАУТСКОЙ ЦРБ.

Новости Суббота, 23 мая 2020 22:33
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ВОСЕМЬ КУРСАНТОВ, НАХОДИВШИХСЯ НА СТАЦИОНАРНОМ ЛЕЧЕНИИ, БЫЛИ ВЫПИСАНЫ СЕГОДНЯ ИЗ ГУДАУТСКОЙ ЦРБ.

Сухум. 23 мая 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 50 человек. У всех протестированных результат отрицательный, диагноз «коронавирусная инфекция» не подтвердился. Об этом сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

14 человек сегодня в течение дня были выписаны из обсервации в столичном пансионате «Айтар». Все они курсанты военных вузов: 13 человек направленных на учебу по линии Минобороны и один курсант от МВД, У всех диагноз коронавирус не подтвержден.

Восемь курсантов, находившихся на стационарном лечении, были выписаны сегодня из Гудаутской ЦРБ.

На сегодняшний день в Гудаутском госпитале находятся 12 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них 14 человек выздоровели, одна пациентка 1925 года рождения умерла.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Суббота, 23 мая 2020 22:55

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