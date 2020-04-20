Сухум. 23 мая 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 50 человек. У всех протестированных результат отрицательный, диагноз «коронавирусная инфекция» не подтвердился. Об этом сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

14 человек сегодня в течение дня были выписаны из обсервации в столичном пансионате «Айтар». Все они курсанты военных вузов: 13 человек направленных на учебу по линии Минобороны и один курсант от МВД, У всех диагноз коронавирус не подтвержден.

Восемь курсантов, находившихся на стационарном лечении, были выписаны сегодня из Гудаутской ЦРБ.