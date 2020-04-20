ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ МУСУЛЬМАН АБХАЗИИ С ПРАЗДНИКОМ УРАЗА-БАЙРАМ

Сухум. 24 мая 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.

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«Поздравляю всех, кто исповедует исламскую религию, с праздником Ураза-байрам. В этом светлом празднике, знаменующем окончание поста, длившегося весь священный для каждого мусульманина месяц Рамадан, отражены многовековые традиции и высокие нравственные идеалы. Ураза-байрам символизирует духовное очищение, справедливость, миролюбие и милосердие, вдохновляет на добрые дела.

Абхазия – многоконфессиональная страна. Веротерпимость, уважительное отношение друг к другу людей, исповедующих разные религии, всегда отличало абхазское общество. Уверен, что мусульмане Абхазии и впредь будут способствовать укреплению религиозной толерантности в нашей стране.