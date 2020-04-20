 

В мире

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О СОЗДАНИИ ЕДИНОГО РЕСУРСА С ДАННЫМИ О РОССИЯНАХ
мая 22 2020

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О СОЗДАНИИ ЕДИНОГО РЕСУРСА С ДАННЫМИ О РОССИЯНАХ

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Госдума приняла закон о создании единого федерального информационного регистра…
В ВОЗ ПРЕДУПРЕДИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ВТОРОЙ ВОЛНЫ КОРОНАВИРУСА
мая 21 2020
В ВОЗ ПРЕДУПРЕДИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ВТОРОЙ ВОЛНЫ КОРОНАВИРУСА
ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ В МИРЕ ПРЕВЫСИЛО 5 МЛН
мая 21 2020
ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ В МИРЕ ПРЕВЫСИЛО 5 МЛН

Календарь событий

« Июль 2016 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ МУСУЛЬМАН АБХАЗИИ С ПРАЗДНИКОМ УРАЗА-БАЙРАМ

Новости Воскресенье, 24 мая 2020 11:42
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ МУСУЛЬМАН АБХАЗИИ С ПРАЗДНИКОМ УРАЗА-БАЙРАМ

Сухум. 24 мая 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.

***

«Поздравляю всех, кто исповедует исламскую религию, с праздником Ураза-байрам.   В этом светлом празднике, знаменующем окончание поста, длившегося весь священный для каждого мусульманина месяц Рамадан, отражены многовековые традиции и   высокие нравственные идеалы. Ураза-байрам символизирует духовное очищение, справедливость, миролюбие и милосердие, вдохновляет на добрые дела.

Абхазия – многоконфессиональная страна. Веротерпимость, уважительное отношение друг к другу людей, исповедующих разные религии, всегда отличало абхазское общество. Уверен, что мусульмане Абхазии и впредь будут способствовать укреплению религиозной толерантности в нашей стране.

С особой теплотой хочу поздравить с праздником наших соотечественников – многочисленную абхазскую диаспору в Турции, Сирии и других мусульманских странах.

В этот праздничный день, хочу пожелать всем мира, добра и благополучия.

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания

Прочитано 10 раз Последнее изменение Воскресенье, 24 мая 2020 11:52

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ВОСЕМЬ КУРСАНТОВ, НАХОДИВШИХСЯ НА СТАЦИОНАРНОМ ЛЕЧЕНИИ, БЫЛИ ВЫПИСАНЫ СЕГОДНЯ ИЗ ГУДАУТСКОЙ ЦРБ.
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.