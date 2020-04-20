ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСОМ НЕ ЗАФИКСИРОВАНО
Сухум. 25 мая 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 50 человек. У всех протестированных результат отрицательный, диагноз «коронавирусная инфекция» не подтвердился. Об этом сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса в понедельник, 25 мая. .
14 человек сегодня в течение дня были выписаны из обсервации в столичном пансионате «Айтар». Все они курсанты военных вузов: пять человек направленных на учебу по линии Минобороны и девять курсантов от МВД, У всех диагноз коронавирус не подтвержден.
Один курсант, находившийся на стационарном лечении, был выписан сегодня из Гудаутской ЦРБ.
На сегодняшний день в Гудаутском госпитале продолжают лечиться 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них 15 человек выздоровели, одна пациентка 1925 года рождения умерла.
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