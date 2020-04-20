ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСОМ НЕ ЗАФИКСИРОВАНО

Сухум. 25 мая 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 50 человек. У всех протестированных результат отрицательный, диагноз «коронавирусная инфекция» не подтвердился. Об этом сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса в понедельник, 25 мая. .

14 человек сегодня в течение дня были выписаны из обсервации в столичном пансионате «Айтар». Все они курсанты военных вузов: пять человек направленных на учебу по линии Минобороны и девять курсантов от МВД, У всех диагноз коронавирус не подтвержден.