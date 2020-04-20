С 26 МАЯ НАЧИНАЕТСЯ ОРГАНИЗОВАННЫЙ ПРОПУСК ЧЕРЕЗ КПП «ИНГУР» ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИЯ, НАХОДИВШИХСЯ НА ЛЕЧЕНИИ В ГРУЗИИ

Сухум. 26 мая 2020. Абхазия-Информ. С 26 мая начинается организованный пропуск через КПП «Ингур» жителей Республики Абхазия, находившихся на лечении в сопредельной Грузии. Об этом сообщает Гал-ТВ со ссылкой на главного санитарного врача Абхазии Людмилу Скорик.

Всех граждан, пересекающих госграницу через КПП «Ингур», будут осматривать медики на наличие или отсутствие у них симптоматики инфекционных заболеваний. Лицам, пересекающим госграницу, обязательно иметь при себе справку о прохождении лабораторного обследования на коронавирусную инфекцию. При её отсутствии у них будет взят биоматериал на исследование.