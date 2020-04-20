 

В мире

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О СОЗДАНИИ ЕДИНОГО РЕСУРСА С ДАННЫМИ О РОССИЯНАХ
мая 22 2020

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О СОЗДАНИИ ЕДИНОГО РЕСУРСА С ДАННЫМИ О РОССИЯНАХ

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Госдума приняла закон о создании единого федерального информационного регистра…
В ВОЗ ПРЕДУПРЕДИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ВТОРОЙ ВОЛНЫ КОРОНАВИРУСА
мая 21 2020
В ВОЗ ПРЕДУПРЕДИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ВТОРОЙ ВОЛНЫ КОРОНАВИРУСА
ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ В МИРЕ ПРЕВЫСИЛО 5 МЛН
мая 21 2020
ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ В МИРЕ ПРЕВЫСИЛО 5 МЛН

Календарь событий

« Апрель 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

С 26 МАЯ НАЧИНАЕТСЯ ОРГАНИЗОВАННЫЙ ПРОПУСК ЧЕРЕЗ КПП «ИНГУР» ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИЯ, НАХОДИВШИХСЯ НА ЛЕЧЕНИИ В ГРУЗИИ

Новости Вторник, 26 мая 2020 11:27
Оцените материал
(0 голосов)
С 26 МАЯ НАЧИНАЕТСЯ ОРГАНИЗОВАННЫЙ ПРОПУСК ЧЕРЕЗ КПП «ИНГУР» ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИЯ, НАХОДИВШИХСЯ НА ЛЕЧЕНИИ В ГРУЗИИ

Сухум. 26 мая 2020. Абхазия-Информ. С 26 мая начинается организованный пропуск через КПП «Ингур» жителей Республики Абхазия, находившихся на лечении в сопредельной Грузии.  Об этом сообщает Гал-ТВ со ссылкой на главного санитарного врача Абхазии Людмилу Скорик.

Всех граждан, пересекающих госграницу через КПП «Ингур», будут осматривать медики на наличие или отсутствие у них симптоматики инфекционных заболеваний. Лицам, пересекающим госграницу, обязательно иметь при себе справку о прохождении лабораторного обследования на коронавирусную инфекцию. При её отсутствии у них будет взят биоматериал на исследование.

Кроме того, все граждане, въезжающие в Абхазию, должны в обязательном порядке пройти двухнедельную самоизоляцию.

Данная мера санкционирована правительством Абхазии и будет проводиться в рамках международных медико-санитарных правил 2005 г., которые действуют при карантинах и распространении особо опасных заболеваний.

 

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 26 мая 2020 11:32

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСОМ НЕ ЗАФИКСИРОВАНО
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.