АСЛАН БЖАНИЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ПАРАДЕВ МОСКВЕ, ПОСВЯЩЕННОМ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Новости Среда, 27 мая 2020 10:56
Сухум. 27 мая 2020. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания примет участие в Параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.
Парад Победы состоится в Москве 24 июня.
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