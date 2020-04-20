АЛЕКСАНДР АНКВАБ: ТРУД ВРАЧЕЙ НАДО УВАЖАТЬ!

Глава Администрации Сухума провел встречу с главврачами медицинских учреждений столицы и обратил их внимание на случаи халатного отношения некоторых медработников к применению индивидуальных средств защиты от коронавирусной инфекции, и это при том, что все медучреждения обеспечены всеми необходимыми средствами защиты.

Администрация Сухума провела ряд мероприятий по проверке соблюдения режима карантина и санитарных норм в медучреждениях, объектах общественного питания и торговли и на транспорте, сообщил на заседании штаба глава столичной Администрации Беслан Эшба.

Сухум. 28 мая 2020. Абхазия-Информ. Заседание Координационного штаба по защите населения от коронавируса состоялось в Кабинете министров Абхазии в четверг 28 мая.

Эшба рассказал о проверке объектов общепита – таковых в городе 100. Владельцев столовых, кафе и ресторанов предупредили о необходимости соблюдения мер безопасности, в противном случае встанет вопрос о закрытии объектов.

«По городу работают четыре группы с участием сотрудников УБЭП и санэпидстанции, которые проверяют объекты торговли, общественный транспорт и рынок. На выезде и въезде в автопарки и троллейбусное депо проводится дезинфекция транспорта», – сообщил Эшба.

В то же время он отметил факты несоблюдения санитарных правил перевозки пассажиров в условиях карантина, торговли на рынке и в ряде магазинов без масок и перчаток, нарушения так называемой социальной дистанции.

Премьер-министр Александр Анкваб выразил благодарность главному санитарному врачу Сухума Алле Беляевой и всему коллективу СЭС за проводимую ими работу.

В свою очередь Беляева сообщила, что в общей сложности на обсервацию в пансионат «Айтар» было направлено 302 человека, большая часть которых – курсанты российских вузов. Часть из них училась в военной академии, где было зафиксировано большое число заболевших коронавирусом. Она особо отметила, что если бы по возвращении домой курсанты соблюдали режим самоизоляции и оставались в своих комнатах, не устраивали застолий и не общались с друг с другом, такого числа заболевших просто не было бы.

«У курсантов военных вузов хромает дисциплина, чего нельзя сказать о курсантах МВД, СГБ и МЧС, которые выполняли все требования и, как следствие, среди них нет ни одного заболевшего», – констатировала Алла Беляева.

По ее словам, сегодня в «Айтаре» на обсервации находятся шесть курсантов, направленных на учебу по линии Минобороны, 23 – от МЧС, 25 – от СГБ, 15 – от МВД и двое гражданских лиц.

По словам Беляевой, до 80% прибывших в республику граждан серьезно относятся к проблеме и соблюдают карантин, а 20% - его игнорируют. Более того, немало случаев, когда люди на границе указывают неверное место жительства и телефоны, и тогда невозможно проверить, как они соблюдают режим самоизоляции.

«Именно нарушение дисциплины и несоблюдение мер предосторожности привело к росту заболевания. Минобороны не контролирует своих курсантов, и из этого следует сделать соответствующие выводы. Сегодня в республики все относительно спокойно, но это кажущееся благополучие, которое мгновенно может быть нарушено, и об этом всегда нужно помнить», – заявил Александр Анкваб.

Он указал на оставленную курсантами после себя антисанитарию и разгром гостиничных номеров.

«Я понимаю, что это неприятная информация, в том числе и для Минобороны, и для родителей, но она объективная. Они не занимаются воспитанием молодежи», – подчеркнул глава правительства.

Александр Анкваб привел пример, когда вылечившийся курсант заявил, что он ничем не болел, а ему кололи не препараты, а воду и в конце дали непонятную справку.

По мнению премьера, нужно обратить внимание на подбор абитуриентов в военные вузы.

«Это будущие командиры, но некоторые из них не выдержали испытание карантином! Не может быть хорошим командиром тот, кто сам не умеет подчиняться приказу. Наши курсанты учатся в авторитетных российских вузах и представляют Абхазию. Необходимо напомнить молодым людям о чести и достоинстве», – считает Анкваб.

Первый замминистра обороны Беслан Цвижба сообщил, что на 12 июня запланирована встреча руководства Минобороны с курсантами и их родителями, где будут подняты все эти вопросы.

Глава правительства обязал замминистра уточнить сроки отправки курсантов обратно на учебу. Исходя из тяжелого финансового положения многих родителей, вице-премьеру, министру финансов Владимиру Делба поручено изыскать средства на приобретение билетов для курсантов.

Александр Анкваб предложил поощрить материально сотрудников СЭС Сухума, а также изыскать возможности отремонтировать здание их организации.

По убеждению премьера, труд врачей нужно уважать!

«Сотрудники Гудаутского госпиталя и скорой помощи заслуживают благодарности, а не беспредметного охаиванья! Нет интереса ни у врачей, ни у членов Штаба, ни у руководства страны кого-то просто так держать в больнице. Медики сутками дежурят в больницах, потому что нам нужно сохранить нацию.

Мы понимаем, что карантин многих лишил заработка. Серьезно пострадал турбизнес, оптовые поставщики, отельеры и многие другие. Нарушился ритм и так нелегкой жизни жителей республики.

Мы все находимся в группе риска, нужно думать о пожилых людях и детях. И если у нас начнет резко расти число заболевших коронавирусом, то мы с ней не справимся!» – констатировал Александр Анкваб.