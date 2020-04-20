СТАНИСЛАВ АМИЧБА НАЗНАЧЕН И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА

В 1967 году окончил Джгердскую среднюю школу.

Амичба Станислав Ильич родился З марта 1950 года в селе Джгерда Очамчырского района.

Сухум. 29 мая 2020. Абхазия-Информ. Указом президента Аслана Бжания, в соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия», Станислав Ильич Амичба назначен исполняющим обязанности главы администрации Очамчырского района.

В 1969 году – окончил Сухумскую бухгалтерскую школу.

С 1969 по 1972 гг. – проходил службу в Советской Армии.

С 1972 по 1992 гг. – работал в колхозе «Правда» с. Джгерда.

В 1991 году окончил экономический факультет Абхазского государственного университета по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности».

Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., заместитель командира 1-го полка Восточного фронта.

Награжден Орденом Леона.

В 2004 году и в 2009 году избирался депутатом Собрания Очамчырского района.

С 1994 по 2010 гг. – командир резервного батальона Восточной группы войск.

С 2007 по 2015 гг. – глава администрации поселка Дранда Гулрыпшского района.

Женат, отец 2-х детей.