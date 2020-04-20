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Абхазия Информ

БОРИС ЛАКВИТАВА НАЗНАЧЕН ЗАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СГБ АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 01 июня 2020 17:04
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БОРИС ЛАКВИТАВА НАЗНАЧЕН ЗАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СГБ АБХАЗИИ

Сухум. 1 июня 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан  Бжания подписал Указ о назначении заместителем председателя Службы Государственной безопасности Лаквитава Бориса Александровича.

ЛАКВИТАВА Борис Александрович

Родился 12 января 1966 года в селе Киндги Очамчырского района, Абхазской АССР.

В 1984-1986 годах – военнослужащий срочной службы ВС СССР.

В 1977 году – окончил Абхазский государственный университет.

В 1992-1993 годах – участвовал в Отечественной войне народа Абхазии.

С 1996 года – работал на различных должностях в СГБ РА.

Проходил курсы повышения квалификации по линии ФСБ РФ.

Неоднократно поощрялся руководством СГБ и Минобороны РА.

Полковник – указ президента РА №380 от 20 января 2011 года.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 01 июня 2020 17:24

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