Сухум. 2 июня 2020. Абхазия-Информ. Сегодня президент Аслан Бжания встретился с депутатами парламента. Это первая встреча главы государства с представителями высшего законодательного органа страны после вступления в должность президента республики, - сообщает пресс-служба президента РА..

«Я рад видеть всех вас. Это коллектив, в котором я проработал более двух лет, и работа с вами была для меня полезной и поучительной. Я всегда готов к работе с парламентом. Считаю парламент исключительно важнейшим институтом нашего государства. Народное Собрание занимается очень важной для государства деятельностью, поэтому надеюсь на активное взаимодействие с вами во всех вопросах», – сказал глава государства.

Аслан Бжания выразил готовность ответить на накопившиеся у депутатов вопросы, и призвал к откровенной, деловой беседе.