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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕПУТАТАМИ ПАРЛАМЕНТА

Новости Вторник, 02 июня 2020 19:06
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АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕПУТАТАМИ ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 2 июня 2020. Абхазия-Информ.  Сегодня президент Аслан Бжания встретился с депутатами парламента. Это первая встреча главы государства с представителями высшего законодательного органа страны после вступления в должность президента республики, - сообщает пресс-служба президента РА..

«Я рад видеть всех вас. Это коллектив, в котором я проработал более двух лет, и работа с вами была для меня полезной и поучительной. Я всегда готов к работе с парламентом. Считаю парламент исключительно важнейшим институтом нашего государства. Народное Собрание занимается очень важной для государства деятельностью, поэтому надеюсь на активное взаимодействие с вами во всех вопросах», – сказал глава государства.

Аслан Бжания выразил готовность ответить на накопившиеся у депутатов вопросы, и призвал к откровенной, деловой беседе.

Депутаты интересовались реализацией мероприятий Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2017-2019 гг. и новой программой 2020-2022 годы,  реформами в энергетической отрасли, развитием туриндустрии; возможностями открытия Сухумского международного аэропорта, политикой репатриации соотечественников; перспективами развития сельскохозяйственной отрасли, возможностями приобретения гражданами Абхазии гражданства Российской Федерации; развитием железнодорожной инфраструктуры и другими актуальными проблемами.

Отвечая на вопрос депутата парламента Дмитрия Гунба о возможности организации туристического сезона, президент рассказал депутатам о состоявшемся накануне телефонном разговоре с заместителем секретаря Совбеза РФ Рашидом Нургалиевым. По словам Бжания, президент России Владимир Путин поручил Совету безопасности изучить возможность открытия границ с сопредельными государствами. Президент подчеркнул важность координации действий с российской стороной в этом вопросе.

О том, на какие важные задачи следует обратить первоочередное внимание исполнительной власти говорили депутаты.

Глава государства назвал задачей номер один поддержку правоохранительных органов. На сегодняшний день, по его мнению, преступность приняла угрожающие масштабы.

Аслан Бжания призвал депутатов оказать помощь и содействие работе правоохранительных структур.

Состоялся живой и заинтересованный диалог, обмен мнениями по многим актуальным вопросам.

 

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 02 июня 2020 19:21

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