СОВЕРШИЛ ПОБЕГ ИЗ-ПОД СТРАЖИ

Сухум. 2 июня 2020. Абхазия-Информ. Содержащийся на лечении в хирургическом отделении Республиканской больницы ранее задержанный Киракосян Гургена Арменаковича, 1988 г.р., примерно в 06:00, 1 июня, освободившись от специальных средств – наручников, используя постельное белье, через окно палаты спустился с третьего этажа и покинул пределы больницы. Об этом сообщает сайт МВД Абхазии. https://www.mvdra.org/press/10529/

Прокуратурой г. Сухум, в отношении Киракосян Г. А. по признакам преступления, предусмотренного ч.1.ст.315 УК РА (побег из места лишения свободы или из-под стражи), возбуждено уголовное дело.

Ранее судимый житель с. Яштуха Сухумского района Киракосян Г. А., обвиняемый в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, находившийся на период расследования уголовного дела, возбужденного в отношении его по ч. 1 ст. 217 УК РА, под санкцией подписки о невыезде, в связи с неявкой в суд 5 марта 2020 г. был объявлен в розыск и задержан 15 мая текущего года.

Приказом министра ВД в отношении сотрудников, несших службу по охране задержанного Киракосян Г. А., назначена служебная проверка. Материал проверки переслан в Генеральную прокуратуру РА для принятия процессуального решения.

Приняты оперативно-розыскные меры по установлению местонахождения и задержанию Киракосян Г.А.