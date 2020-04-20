АСЛАН БЖАНИЯ: НУЖНЫ ЭКСТРАОРДИНАРНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА ОТ ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Сухум. 5 июня 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с представителями бизнес-сообщества, а также действующими и бывшими главами силовых структур.
В начале встречи глава государства поблагодарил предпринимателей за помощь населению Абхазии в период пандемии. «Нас всех, и меня в частности, воодушевило то единство, с которым вы откликнулись на всеобщую беду. Проблема коронавируса тяжела, и она, безусловно, будет иметь большие отрицательные последствия. Но с божьей помощью, мы справимся», - выразил надежду глава государства.
Президент при этом подчеркнул, что еще есть проблемы, которые давно всех беспокоят. Это высокий уровень преступности и коррупции.
Глава государства озвучил ряд идей, в реализации которых предложил участвовать бизнесу.
Глава государства считает необходимым предпринять экстраординарные меры для ограждения общества и государства от преступлений. «Они приняли угрожающие масштабы, и в решении проблемы борьбы с ними важно объединить все усилия. В этом плане мы очень рассчитываем на вас», - сказал Аслан Бжания, обращаясь к предпринимателям.
При этом президент особо отметил, что руководство страны хорошо осознает, что за счет бизнеса невозможно решить все проблемы.
Глава государства считает первоочередной и важнейшей задачей соблюдение законов и обеспечение безопасности населения. «Государство, прежде всего, это право», - сказал президент Аслан Бжания.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов.
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