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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ИНАЛОМ АРДЗИНБА

Новости Воскресенье, 07 июня 2020 10:48
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АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ИНАЛОМ АРДЗИНБА

Сухум. 7 июня 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания встретился с основателем конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии»,  действительным государственным советником России Иналом Ардзинба. В ходе встречи обсуждались вопросы активизации участия молодежи в государственном управлении.

Аслан Бжания подчеркнул, что молодежь является одним из активных слоев населения. 

«Конкурс молодых лидеров должен выявить эффективных молодых управленцев, которые смогут принести пользу нашему государству. Уверен, что наша молодежь сможет показать достойные результаты в рамках мероприятий конкурса», – подчеркнул глава государства.

Инал Ардзинба поблагодарил президента за поддержку проекта.

«В марте мы провели встречи в городах и районах Абхазии. У нас очень много талантливых молодых людей, которым нужна поддержка. Конкурс «Гордость Абхазии» должен стать социальным лифтом для эффективных управленцев. Хочу выразить вам благодарность за поддержку этого проекта", – сказал он.

Аслан Бжания отметил, что будет внимательно следить за ходом конкурса и оказывать поддержку.

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Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Воскресенье, 07 июня 2020 10:59

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