АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ИНАЛОМ АРДЗИНБА

Сухум. 7 июня 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания встретился с основателем конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии», действительным государственным советником России Иналом Ардзинба. В ходе встречи обсуждались вопросы активизации участия молодежи в государственном управлении.

«Конкурс молодых лидеров должен выявить эффективных молодых управленцев, которые смогут принести пользу нашему государству. Уверен, что наша молодежь сможет показать достойные результаты в рамках мероприятий конкурса», – подчеркнул глава государства.

Инал Ардзинба поблагодарил президента за поддержку проекта.

«В марте мы провели встречи в городах и районах Абхазии. У нас очень много талантливых молодых людей, которым нужна поддержка. Конкурс «Гордость Абхазии» должен стать социальным лифтом для эффективных управленцев. Хочу выразить вам благодарность за поддержку этого проекта", – сказал он.

Аслан Бжания отметил, что будет внимательно следить за ходом конкурса и оказывать поддержку.

Об этом сообщает пресс-служба президента РА.