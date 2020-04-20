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Абхазия Информ

11 АПРЕЛЯ СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ ШТАБА ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Новости Среда, 10 июня 2020 17:48
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Сухум. 10 июня 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провёл совещание с министром здравоохранения Тамазом Цахнакия, главным санитарным врачом республики Людмилой Скорик и и.о. руководителя Аппарата Кабинета Министров Давидом Сангулия, на котором предварительно обсудили вопросы предстоящего заседания Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. 

Представители медицины рассказали главе правительства о статистике исследований, предоставили отчёт о реализуемых профилактических мерах и межведомственной работе по недопущению распространения коронавируса в Абхазии. 

Предложения об изменении условий реализации мер по защите населения от коронавируса будут вынесены на рассмотрение Штаба 11 апреля 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба КМ РА.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 10 июня 2020 17:54

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