21 ИЮНЯ НА КАНАЛЕ РУСДРАМА В YOUTUBE СОСТОИТСЯ ПРЕМЬЕРА ПРОЕКТА «МЮЗИКЛ НА КРЫШЕ»

Сухум. 11 июня 2020. Абхазия-Информ. 21 июня в 21.00 на канале РУСДРАМа в YouTube состоится премьера театрально-музыкального проекта «Мюзикл на крыше»!

«У нас много поющих артистов, и мы предложили им попробовать себя в жанре мюзикла, где требуется не только хороший вокал, но и серьёзная драматическая, актёрская основа», - написал на своей странице в Фейсбуке директор Русского театра драмы им. Ф. Искандера Ираклий Хинтба.

Первый выпуск проекта «Мюзикл на крыше» презентует абхазскому слушателю рок-оперу Эндрю Ллойда Уэббера «Jesus Christ Superstar» («Иисус Христос - суперзвезда») - выдающееся произведение музыкальной культуры второй половины XX столетия, в том числе христианской культуры.