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Абхазия Информ

21 ИЮНЯ НА КАНАЛЕ РУСДРАМА В YOUTUBE СОСТОИТСЯ ПРЕМЬЕРА ПРОЕКТА «МЮЗИКЛ НА КРЫШЕ»

Новости Четверг, 11 июня 2020 18:09
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21 ИЮНЯ НА КАНАЛЕ РУСДРАМА В YOUTUBE СОСТОИТСЯ ПРЕМЬЕРА ПРОЕКТА «МЮЗИКЛ НА КРЫШЕ»

Сухум. 11 июня 2020. Абхазия-Информ. 21 июня в 21.00 на канале РУСДРАМа в YouTube состоится премьера театрально-музыкального проекта «Мюзикл на крыше»!

«У нас много поющих артистов, и мы предложили им попробовать себя в жанре мюзикла, где требуется не только хороший вокал, но и серьёзная драматическая, актёрская основа», - написал на своей странице в Фейсбуке директор Русского театра драмы им. Ф. Искандера Ираклий Хинтба.

Первый выпуск проекта «Мюзикл на крыше» презентует абхазскому слушателю рок-оперу Эндрю Ллойда Уэббера «Jesus Christ Superstar» («Иисус Христос - суперзвезда») - выдающееся произведение музыкальной культуры второй половины XX столетия, в том числе христианской культуры.

Премьера рок-оперы состоялась на Бродвее в 1971 году. В России существует несколько постановок на разных площадках и в разных переводах. РПЦ и другие христианские церкви одобряют и поддерживают это музыкальное произведение, полагая, что многие люди заинтересовались Евангелием благодаря ему.

«Артисты поют в новом пространстве театра - на крыше под звёздным небом и на фоне потрясающей декорации - живой панорамы города Сухум. В их распоряжении микрофоны, гитара и синтезатор. Ппроект сделан в жанре камерного, или акустического, концерта. Джамбул Жордания, музыкальный руководитель проекта, написал аранжировки знаменитых арий и помог артистам найти правильный способ их исполнения», - сообщает Хинтба.

Всемирно известные арии прозвучат на русском и английском языках и, впервые в истории - на абхазском языке!

Автор и продюсер проекта - Дэниел Яковиди, съемка и монтаж - Сабины Харджелия.

В проекте заняты актеры Осман Абухба, Рубен Депелян, Симона Спафопуло, Лоида Тыркба, Саид Лазба. Гитара - Джамбул Жордания, клавишные - Марина Сичинава.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 11 июня 2020 18:11

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