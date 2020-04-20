РАУЛИ КАКАЛИЯ НАЗНАЧЕН ДИРЕКТОРОМ РУП «АБХАЗВТОРРЕСУРСЫ»
Cухум. 12 июня 2020. Абхазия-Информ. Приказом вице-премьера, министра экономики Кристины Озган Раули Ладикович Какалия назначен директором РУП «Абхазвторресурсы».
Вице-премьер представила коллективу РУП нового руководителя, сообщает пресс-служба Минэкономики.
«На вас возложена большая миссия. Хочу отметить, что эта организация является монополистом в сфере заготовки и реализации лома черных металлов. Оборот предприятия почти 70 млн рублей, но при этом низкий размер прибыли – менее 1% от оборота. Поэтому прошу вас уделить особое внимание вопросам эффектвности работы предприятия», – обратилась Кристина Озган к новому руководителю.
Она отметила, что новое руководство должно будет достаточно оперативно и эффективно решать комплекс вопросов, накопившихся за последнее время.
«В этом вопросе у вас есть союзник в лице Минэкономики, и, соответственно, с нашей стороны будут предъявляться самые жесткие требования. Ждем вас в ближайшее время с предложениями по изменению экономической политики на предприятии», – подчеркнула Кристина Озган.
В завершение она поблагодарила прежнего руководителя за проделанную работу.
Последнее от
- АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ПО ВОПРОСУ ВВОЗНОГО НДС
- ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ В АБХАЗИИ ПРОДЛЕНЫ ДО 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА
- ЕЩЕ У ОДНОГО КУРСАНТА ПОДТВЕРДИЛСЯ ДИАГНОЗ «КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ»
- БЕСЛАН ЭШБА ВСТРЕТИЛСЯ С РЕГИОНАЛЬНЫМ МЕНЕДЖЕРОМ ДАТСКОГО СОВЕТА
- ЗАВЕРШИЛОСЬ ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ