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Абхазия Информ

РАУЛИ КАКАЛИЯ НАЗНАЧЕН ДИРЕКТОРОМ РУП «АБХАЗВТОРРЕСУРСЫ»

Новости Пятница, 12 июня 2020 14:10
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РАУЛИ КАКАЛИЯ НАЗНАЧЕН ДИРЕКТОРОМ РУП «АБХАЗВТОРРЕСУРСЫ»

Cухум. 12 июня 2020. Абхазия-Информ. Приказом вице-премьера, министра экономики Кристины Озган Раули Ладикович Какалия назначен директором РУП «Абхазвторресурсы».

Вице-премьер представила коллективу РУП нового руководителя, сообщает пресс-служба Минэкономики. 

«На вас возложена большая миссия. Хочу отметить, что эта организация является монополистом в сфере заготовки и реализации лома черных металлов. Оборот предприятия почти 70 млн рублей, но при этом низкий размер прибыли – менее 1% от оборота. Поэтому прошу вас уделить  особое внимание  вопросам эффектвности работы  предприятия», – обратилась Кристина Озган к новому руководителю.

Она отметила, что новое руководство должно будет достаточно оперативно и эффективно решать комплекс вопросов, накопившихся за последнее  время.

«В этом вопросе у вас есть союзник в лице Минэкономики, и, соответственно, с нашей стороны будут предъявляться самые жесткие требования. Ждем вас в ближайшее время с предложениями по изменению экономической политики на предприятии», – подчеркнула Кристина Озган.

В завершение она поблагодарила прежнего руководителя за проделанную работу.

Прочитано 159 раз Последнее изменение Пятница, 12 июня 2020 16:29

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