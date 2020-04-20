РАУЛИ КАКАЛИЯ НАЗНАЧЕН ДИРЕКТОРОМ РУП «АБХАЗВТОРРЕСУРСЫ»

«На вас возложена большая миссия. Хочу отметить, что эта организация является монополистом в сфере заготовки и реализации лома черных металлов. Оборот предприятия почти 70 млн рублей, но при этом низкий размер прибыли – менее 1% от оборота. Поэтому прошу вас уделить особое внимание вопросам эффектвности работы предприятия», – обратилась Кристина Озган к новому руководителю.

Она отметила, что новое руководство должно будет достаточно оперативно и эффективно решать комплекс вопросов, накопившихся за последнее время.

«В этом вопросе у вас есть союзник в лице Минэкономики, и, соответственно, с нашей стороны будут предъявляться самые жесткие требования. Ждем вас в ближайшее время с предложениями по изменению экономической политики на предприятии», – подчеркнула Кристина Озган.

В завершение она поблагодарила прежнего руководителя за проделанную работу.