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Абхазия Информ

ЕЩЕ У ОДНОГО КУРСАНТА ВЫЯВЛЕН КОРОНАВИРУС

Новости Вторник, 16 июня 2020 10:35
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ЕЩЕ У ОДНОГО КУРСАНТА ВЫЯВЛЕН КОРОНАВИРУС

Сухум. 16 июня 2020. Абхазия-Информ. Из 32 протестированных человек у одного был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции вечером 15 июня.

Это курсант, который госпитализирован в стационар Гудаутского госпиталя.

15 июня из обсервации в сухумском пансионате «Айтар» были выписаны 8 курсантов, которые обучаются в российских вузах по направлению и СГБ РА.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии по данным на 16 июня, - 38 человек. Из них десять человек находятся на стационарном лечении в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, одна пациентка 1925 года рождения умерла.

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