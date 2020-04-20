ЕЩЕ У ОДНОГО КУРСАНТА ВЫЯВЛЕН КОРОНАВИРУС
Сухум. 16 июня 2020. Абхазия-Информ. Из 32 протестированных человек у одного был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции вечером 15 июня.
Это курсант, который госпитализирован в стационар Гудаутского госпиталя.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии по данным на 16 июня, - 38 человек. Из них десять человек находятся на стационарном лечении в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, одна пациентка 1925 года рождения умерла.
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