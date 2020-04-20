ЕЩЕ У ОДНОГО КУРСАНТА ВЫЯВЛЕН КОРОНАВИРУС

Сухум. 16 июня 2020. Абхазия-Информ. Из 32 протестированных человек у одного был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции вечером 15 июня.

Это курсант, который госпитализирован в стационар Гудаутского госпиталя.