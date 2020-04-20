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Абхазия Информ

НОВО-АФОНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ОТКРЫЛСЯ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЙ С 14 ИЮНЯ

Новости Среда, 17 июня 2020 11:50
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Сухум. 17 июня 2020. Абхазия-Информ. Ново-Афонский монастырь открыт для посещений с 14 июня, сообщает официальный сайт Священной Митрополии Абхазии https://anyha.org/.

В монастыре соблюдаются все условия особого положения, действующего в Абхазии с 25 марта.

В период поста святых апостолов (с 15 июня по 11 июля) монастырь будет открыт для посещения по вторникам, четвергам, субботним и воскресным дням. Богослужения проводятся священнослужителями Священной Митрополии Абхазии по монастырскому расписанию.

Служители Святой обители обращаются ко всем посетителям с просьбой соблюдать социальную дистанцию и учитывать, что все иконы переставлены на недосягаемое расстояние в алтарной части приделов соборного храма.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Среда, 17 июня 2020 12:03

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