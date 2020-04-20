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Абхазия Информ

18 ИЮНЯ СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА

Новости Среда, 17 июня 2020 12:43
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18 ИЮНЯ СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 17 июня 2020. Абхазия-Информ. 16 вопросов включено в повестку дня очередного заседания сессии парламента, которое состоится 18 июня.

Депутатам предстоит рассмотреть отчеты об исполнении республиканских бюджетов за 2018 г. и  2019 г.,  об исполнении бюджета Фонда репатриации за 2018 год и принять по ним соответсвующие законопроекты. Будут также рассмотрены проект закона "О пожарной безопасности Республики Абхазия» и  проект Градостроительного Кодекса Республики Абхазия.

Планируется внесение изменений в законы «О защите растений» и «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами».

Пять вопросов повестки дня касаются земельных вопросов, а именно перевода трех участков земель в селе Лыхны Гудаутского района и одного участка в селе Псахара Гагрского района из одной категории в другую, а также предоставления земельного участка площадью 1,25 га в постоянное пользование под строительство гостиницы в селе Приморское Гудаутского района.

В повестку дня также включены четыре вопроса об утверждении дополнительных перечней объектов государственной собственности, подлежащих приватизации и условия их приватизации.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 17 июня 2020 12:54

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