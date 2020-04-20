18 ИЮНЯ СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 17 июня 2020. Абхазия-Информ. 16 вопросов включено в повестку дня очередного заседания сессии парламента, которое состоится 18 июня.

Депутатам предстоит рассмотреть отчеты об исполнении республиканских бюджетов за 2018 г. и 2019 г., об исполнении бюджета Фонда репатриации за 2018 год и принять по ним соответсвующие законопроекты. Будут также рассмотрены проект закона "О пожарной безопасности Республики Абхазия» и проект Градостроительного Кодекса Республики Абхазия.

Планируется внесение изменений в законы «О защите растений» и «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами».