18 ИЮНЯ СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА
Сухум. 17 июня 2020. Абхазия-Информ. 16 вопросов включено в повестку дня очередного заседания сессии парламента, которое состоится 18 июня.
Депутатам предстоит рассмотреть отчеты об исполнении республиканских бюджетов за 2018 г. и 2019 г., об исполнении бюджета Фонда репатриации за 2018 год и принять по ним соответсвующие законопроекты. Будут также рассмотрены проект закона "О пожарной безопасности Республики Абхазия» и проект Градостроительного Кодекса Республики Абхазия.
Планируется внесение изменений в законы «О защите растений» и «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами».
Пять вопросов повестки дня касаются земельных вопросов, а именно перевода трех участков земель в селе Лыхны Гудаутского района и одного участка в селе Псахара Гагрского района из одной категории в другую, а также предоставления земельного участка площадью 1,25 га в постоянное пользование под строительство гостиницы в селе Приморское Гудаутского района.
В повестку дня также включены четыре вопроса об утверждении дополнительных перечней объектов государственной собственности, подлежащих приватизации и условия их приватизации.
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