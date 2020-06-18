С 25 ПО 27 ИЮНЯ В СУХУМЕ СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА «РОБИНЗОНИАДА, ИЛИ КАК Я ПРОВЕЛ КАРАНТИН» АРХИПА ЛАБАХУА

Сухум. 19 июня 2020. Абхазия-Информ. С 25 по 27 июня в Сухуме состоится выставка «Робинзониада, или как я провел карантин» известного сухумского художника-дизайнера Архипа Лабахуа (Sipa Labakhua).

С учетом мер ограничений в связи с короновирусом, выставка будет проходить в шатре на бетонной площадке бывшего здания читальни на Набережной махаджиров. В июне 2019 года Лабахуа там же провел выставку своей сборно-разборной мебели.