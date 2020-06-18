С 25 ПО 27 ИЮНЯ В СУХУМЕ СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА «РОБИНЗОНИАДА, ИЛИ КАК Я ПРОВЕЛ КАРАНТИН» АРХИПА ЛАБАХУА
Сухум. 19 июня 2020. Абхазия-Информ. С 25 по 27 июня в Сухуме состоится выставка «Робинзониада, или как я провел карантин» известного сухумского художника-дизайнера Архипа Лабахуа (Sipa Labakhua).
С учетом мер ограничений в связи с короновирусом, выставка будет проходить в шатре на бетонной площадке бывшего здания читальни на Набережной махаджиров. В июне 2019 года Лабахуа там же провел выставку своей сборно-разборной мебели.
Архип Зурабович Лабахуа - художник, скульптор, дизайнер, изобретатель, любитель перфомансов. Он автор бронзовых скульптур, установленных на Сухумской набережной. Это и вылитые в бронзе герои рассказов Искандера «Чик с курицей в руках», «Ника с патефоном», это и старик из сказки «Тачкум и великан», это и «Пингвина – философа», а также «Гнома с Деньгоделателькой» у здания Сбербанка Абхазии.
Первая персональная выставка Лабахуа в Сухуме прошла в Центральном выставочном зале СХА в 2015 году.
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