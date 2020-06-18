АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ РАБОТНИКОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНЫ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ.
Сухум. 21 июня 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания поздравил работников отечественной медицины с профессиональным праздником.
«В этом году этот праздник имеет особый смысл. По всему миру врачи оказались на передней линии защиты человечества от охватившей все страны пандемии коронавирусной инфекции.
Благодаря профессионализму, преданному отношению к избранной профессии абхазских врачей, медсестер, сотрудников станций скорой помощи, санитаров и других медработников в нашей стране удалось минимизировать последствия пандемии COVID-19. Порой без сна и отдыха, рискуя собственным здоровьем, вы выполняете свой долг, за что мы вам очень благодарны», - отмечается в поздравлении.
Президент пообещал, что государство будет делать все возможное для оказания поддержки отечественной медицины, улучшения ее материально-технического оснащения.
Аслан Бжания пожелал медикам здоровья, профессиональных достижений и благополучия их семьям.
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