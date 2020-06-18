МВД УСИЛИВАЕТ КОНТРОЛЬ ЗА ПОРЯДКОМ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ
Сухум. 21 июня 2020. Абхазия-Информ. МВД усиливает контроль за порядком получения водительских удостоверений.
«В целях повышения качества образования в автошколах республики ужесточен экзаменационный процесс и оценка уровня подготовки будущих водителей автотранспортных средств», - сообщает пресс-служба МВД.
В период проведения экзаменов на водительские права с 22 мая из 225 кандидатов успешно прошли тестирование 21 человек.
На встрече с директорами автошкол в регистрационно-экзаменационном отделе УГАИ МВД обсудили стандарты обучения кандидатов. Из действующих 16 автошкол – 4 работали без соответствующей лицензии. У ряда автошкол нет оборудованных классов и специальных автомобилей для обучения.
«Решив управлять автомобилем, каждый человек должен освоить правила дорожного движения и получить практические навыки, которые впоследствии будут первостепенными в организации безопасности самого водителя и других участников движения», - считают в МВД. .
По статистике среди нарушений правил дорожного движения, определяющих степень аварийности, на втором месте - управление автотранспортным средством без водительского удостоверения – т.е. без знаний, практики и права управлять автомобилем.
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