МВД УСИЛИВАЕТ КОНТРОЛЬ ЗА ПОРЯДКОМ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ

На встрече с директорами автошкол в регистрационно-экзаменационном отделе УГАИ МВД обсудили стандарты обучения кандидатов. Из действующих 16 автошкол – 4 работали без соответствующей лицензии. У ряда автошкол нет оборудованных классов и специальных автомобилей для обучения.

В период проведения экзаменов на водительские права с 22 мая из 225 кандидатов успешно прошли тестирование 21 человек.

«Решив управлять автомобилем, каждый человек должен освоить правила дорожного движения и получить практические навыки, которые впоследствии будут первостепенными в организации безопасности самого водителя и других участников движения», - считают в МВД. .

По статистике среди нарушений правил дорожного движения, определяющих степень аварийности, на втором месте - управление автотранспортным средством без водительского удостоверения – т.е. без знаний, практики и права управлять автомобилем.