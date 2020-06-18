«ВИНА И ВОДЫ АБХАЗИИ» ОРГАНИЗОВАЛИ ЭКСПРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ВИРУСА COVID-19

Сухум. 23 июня 2020. Абхазия Информ. По инициативе генерального директора ООО «Вина и воды Абхазии» Николая Ачба было организовано экспресс-тестирование сотрудников компании на выявление вируса COVID-19. Об этом сегодня «Абхазия-Информ» сказал главный винодел компании Валерий Авидзба. К счастью, ни у одного из протестированных COVID-19 не обнаружен.

В компании «Вина и воды Абхазии» работает до 250 человек. На сегодняшний день процедуру проверки прошли 170 человек.