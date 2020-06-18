«ВИНА И ВОДЫ АБХАЗИИ» ОРГАНИЗОВАЛИ ЭКСПРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ВИРУСА COVID-19
Сухум. 23 июня 2020. Абхазия Информ. По инициативе генерального директора ООО «Вина и воды Абхазии» Николая Ачба было организовано экспресс-тестирование сотрудников компании на выявление вируса COVID-19. Об этом сегодня «Абхазия-Информ» сказал главный винодел компании Валерий Авидзба. К счастью, ни у одного из протестированных COVID-19 не обнаружен.
В компании «Вина и воды Абхазии» работает до 250 человек. На сегодняшний день процедуру проверки прошли 170 человек.
Проверка на наличие вируса проводится достаточно просто с применением экспресс-тестов COVID-19 LgG/lgm Rapid Test Cassette ( Whole Blood/Serum/Plasma) (Gamburg, Germany) прямо на заводе, в специально выделенном помещении, без привлечения лаборантов извне.
Как уточнил «Абхазия-Информ» Валерий Авидзба, предприятие на время карантина приостановило свою деятельность, были введены строгие меры предосторожности, действовал масочный режим. Вход на территорию предприятия разрешался строго в масках, перчатках, а на пункте пропуска медсестра измеряла всем температуру. После ослабления ограничительных мер масочный режим продолжался еще месяц. На сегодняшний день он снят.
Предприятие «Вина и воды Абхазии» сегодня работает в прежнем режиме.
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