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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ПАРАДЕ В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Новости Среда, 24 июня 2020 10:23
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Сухум. 24 июня 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания принимает участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретил лидера Абхазии в Кремлёвском дворце. Аслан Бжания поздравил Владимира Путина от имени народа Абхазии и поблагодарил за приглашение, сообщает пресс-служба Президента РА.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 24 июня 2020 10:26

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