АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ И ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ
Сухум. 24 июня 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провёл встречу с министром просвещения и языковой политики Иналом Габлия.
Министр рассказал о том, что посетил несколько учреждений среднего образования и провёл ряд ведомственных встреч по разным вопросам.
В ходе встречи Инал Габлия затронул вопросы начального и среднего образования в Абхазии.
Речь шла о необходимости разработки и принятия закона об образовании, актуальности создания национальной концепции развития школьного образования и общего образования, задачах воспитания детей в дошкольных образовательных учреждениях.
По мнению Габлия, необходимо постепенно работать над развитием абхазского языка, как с применением новых технологий, так и использованием имеющихся классических инструментов и ресурсов.
Об этом сообщает пресс-служба КМ РА.
Последнее от
- БЕСЛАН БАРАТЕЛИЯ: СПИСЫВАНИЕ ДЕНЕГ С БАНКОВСКИХ КАРТ ПЕНСИОНЕРОВ – ИСКЛЮЧЕННЫЙ СЦЕНАРИЙ
- БЕСЛАН БАРАТЕЛИЯ: ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА ДЕНЕЖНАЯ МАССА В АБХАЗИИ СОКРАТИЛАСЬ НА 2 МЛРД РУБЛЕЙ
- ОПРЕДЕЛЕНА ОЧЕРЕДНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ В ЭФИРЕ АБХАЗСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
- В МИНОБОРОНЫ АБХАЗИИ ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
- В АБХАЗИИ ПРОШЕЛ ВЕЛОПРОБЕГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ