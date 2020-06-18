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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ И ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ

Новости Среда, 24 июня 2020 16:06
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ И ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ

Сухум. 24 июня 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провёл встречу с министром просвещения и языковой политики Иналом Габлия.

Министр рассказал о том, что посетил несколько учреждений среднего образования и провёл ряд ведомственных встреч по разным вопросам.

В ходе встречи Инал Габлия затронул вопросы начального и среднего образования в Абхазии.

Речь шла о необходимости разработки и принятия закона об образовании, актуальности создания национальной концепции развития школьного образования и общего образования, задачах воспитания детей в дошкольных образовательных учреждениях.

По мнению Габлия, необходимо постепенно работать над развитием абхазского языка, как с применением новых технологий, так и использованием имеющихся классических инструментов и ресурсов.

Об этом сообщает пресс-служба КМ РА.

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