КМ РЕКОМЕНДОВАЛ МЕСТНЫМ АДМИНИСТРАЦИЯМ ПРЕДОСТАВИТЬ ЛЬГОТЫ АРЕНДАТОРАМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ИМУЩЕСТВА

Кабинет Министров издал Распоряжение «Об условиях предоставления льгот по оплате арендной платы по договорам аренды республиканского имущества». В документе говорится:

«В соответствии со статьей 18 Конституционного закона Республики Абхазия от 13 августа 1996 года N2290-c "О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия», во исполнение Распоряжения Президента Республики Абхазия от 12 июня 2020 года Х2224-рп «О мерах поддержки субъектов предпринимательской деятельности в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Абхазия»

1. Рекомендовать центральным органам государственного управления и подведомственным им организациям, выступающим арендодателями недвижимого имущества, находящегося в республиканской собственности (далее – республиканское имущество), предоставлять в установленном гражданским законодательством Республики Абхазия порядке на основании мотивированных обращений арендаторов республиканского имущества отсрочку (рассрочку) или частичное освобождение в период с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года от уплаты установленных арендных платежей при наличии следующих оснований:

– предусмотренные договором аренды условия пользования республиканским имуществом или если состояние имущества существенно ухудшились, и данные обстоятельства вызваны эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19, и/или если арендатор республиканского имущества временно не осуществлял пользование арендованным имуществом в связи с действием установленных актами Президента Республики Абхазия ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции COVID- 19.

2. Предоставлять частичное освобождение в период с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года от уплаты установленных договорами аренды республиканского имущества арендных платежей при соблюдении условий, установленных пунктом 1 настоящего Распоряжения, арендаторам республиканского имущества, являющимся образовательными организациями среднего и высшего профессионального образования, общественными организациями инвалидов (а также созданными данными общественными организациями инвалидов для осуществления их уставных целей предприятиями, объединениями и учреждениями), иными организациями, осуществляющими социально-культурные или иные функции некоммерческого характера.

З. Рекомендовать предоставление отсрочки (рассрочки) по уплате арендной платы по договорам аренды республиканского имущества при наличии оснований, предусмотренных пунктом 1 настоящего Распоряжением, на срок до 31 декабря 2020 года соответственно с единовременной или поэтапной уплатой суммы задолженности, образовавшейся в период с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года.

4. Применение отсрочки либо рассрочки по уплате арендной платы, частичного освобождения от уплаты установленных арендных платежей осуществлять на основании достигнутых арендодателем и арендатором республиканского имущества соглашений.

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Министерство финансов Республики Абхазия и Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации».