АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ ПЕРВОГО ПОСЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В АБХАЗИИ С ЮБИЛЕЕМ
Сухум. 1 июля 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб поздравил первого посла Российской Федерации в Республике Абхазия Семёна Григорьева с юбилеем.
В поздравительном адресе, в частности, говорится:
"Дорогой Семён Вячеславович! От имени Правительства Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 60-летием!
Вы пришли к этому юбилею с большими достижениями - личными и профессиональными, многое пришлось повидать и гораздо большее осуществить на этом пути.
Исключительная доброжелательность, заинтересованность в развитии российско-абхазского союзничества снискали Вам искреннее уважение граждан Абхазии. В нашей стране Вас хорошо знают и с благодарностью вспоминают. Пожалуй, это и есть высшая гражданская оценка деятельности дипломата.
60 лет - тот возраст, когда большинство обязательств, перед государственной службой, семьёй, друзьями, обретают новый смысл и новое содержание. Уверены, что энергия, сила духа, твёрдая нацеленность приносить пользу Отечеству и впредь позволят Вам совершить много важных и добрых миссий.
Уважаемый Семён Вячеславович, я, мои друзья и соратники гордимся дружбой с Вами. Примите искренние пожелания долгих счастливых лет!
Всегда рады видеть Вас и Вашу семью в Абхазии".
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