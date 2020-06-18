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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ ПЕРВОГО ПОСЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В АБХАЗИИ С ЮБИЛЕЕМ

Новости Среда, 01 июля 2020 12:13
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ ПЕРВОГО ПОСЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В АБХАЗИИ С ЮБИЛЕЕМ

Сухум. 1 июля 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр  Александр Анкваб поздравил первого посла Российской Федерации в Республике Абхазия Семёна Григорьева с юбилеем.

В поздравительном адресе, в частности, говорится:

"Дорогой Семён Вячеславович! От имени Правительства Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 60-летием!

Вы пришли к этому юбилею с большими достижениями - личными и профессиональными, многое пришлось повидать и гораздо большее осуществить на этом пути.

Нам очень повезло, что первую официальную дипломатическую миссию в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Абхазия много лет возглавляли именно Вы. Этот период российско-абхазских межгосударственных отношений был отмечен необычайной насыщенностью и результативностью - с Вашим непосредственным участием был заложен прочный правовой фундамент стратегического партнёрства наших стран во всех жизненно важных сферах, от оборонной до гуманитарной.

Исключительная доброжелательность, заинтересованность в развитии российско-абхазского союзничества снискали Вам искреннее уважение граждан Абхазии. В нашей стране Вас хорошо знают и с благодарностью вспоминают. Пожалуй, это и есть высшая гражданская оценка деятельности дипломата.

60 лет - тот возраст, когда большинство обязательств, перед государственной службой, семьёй, друзьями, обретают новый смысл и новое содержание. Уверены, что энергия, сила духа, твёрдая нацеленность приносить пользу Отечеству и впредь позволят Вам совершить много важных и добрых миссий.

Уважаемый Семён Вячеславович, я, мои друзья и соратники гордимся дружбой с Вами. Примите искренние пожелания долгих счастливых лет!

Всегда рады видеть Вас и Вашу семью в Абхазии".

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