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Абхазия Информ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТАВИЛИ В АБХАЗИЮ ГУМАНИТАРНЫЕ ГРУЗЫ НА СУММУ БОЛЕЕ 10 МЛН РУБЛЕЙ

Новости Среда, 01 июля 2020 14:31
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТАВИЛИ В АБХАЗИЮ ГУМАНИТАРНЫЕ ГРУЗЫ НА СУММУ БОЛЕЕ 10 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 1 июля 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр встретился с полномочным представителем Президента Республики Абхазия по связям с международными организациями по гуманитарным вопросам Зурабом Лакерба, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Лакербая проинформировал премьер-министра о гуманитарных поставках в Абхазию в первом квартале и реализации текущих проектов во втором квартале 2020 года.

С начала года по линии борьбы с коронавирусом осуществлены пять крупных поставок в рамках работы Программы развития ООН. Стоимость поставленных грузов - свыше 10 млн рублей.

«Груз формировался на основании запросов Минздрава. За несколько прошедших месяцев поставлены необходимые предметы индивидуальной защиты и элементарной диагностики», - сказал Лакербая.

В Абхазию были доставлены: защитные комбинезоны (4 070 шт.), дезинфицирующие растворы (3 268 шт.), хирургические маски (15 100 шт.), респираторы с фильтрами (6 600 шт.), защитные маски для лица с 10 сменными «стеклами» (70 шт.), текстильные защитные маски (1 720 шт.), перчатки (24 100 шт.), бесконтактные термометры, термометры, оксиметры и пр.

Он также отметил, что при поддержке ПРООН были разработаны и произведены медиаматериалы и печатная продукция о коронавирусе, которые позволили информировать граждан об опасности вируса и необходимых мерах предосторожности.

Премьер-министр поинтересовался тем, как обстоят дела с поставкой лекарственных препаратов для плановой профилактической терапии населения и оказания помощи тяжелобольным людям.

«ПРООН осуществил поставку лекарств для больных сахарным диабетом, вакцины для детей, средства для лечения СПИДа и туберкулеза, материалы для наркологического диспансера и т.д. Эти поставки были на сумму до 5 млн рублей», - уточнил Лакербая.

Александр Анкваб поблагодарил Зураба Лакербая за организационное сопровождение гуманитарных проектов и отметил важность продолжения работы по всем направлениям.

«Абхазия, как и многие страны мира, не была готова к подобным вызовам и сейчас находится в сложной ситуации. Именно поэтому важно совершенствовать механизм осуществления подобных гуманитарных поставок», - сказал Анкваб.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 01 июля 2020 14:33

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