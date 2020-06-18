ИРИНА АГРБА НАЗНАЧЕНА ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ АГТРК

Ирина Шотовна Агрба родилась10 сентября 1962 года в селе Гуп Очамчирского района.

Ирина Агрба - известный общественный и политический деятель, руководитель общественной организации «Женщины в политике», кандидат исторических наук, доцент Абхазского госуниверсита.

Этим же распоряжением Отар Лакрба освобожден и от исполнения обязанностей гендиректора АГТРК.

В 1984 году окончила иторический факультет Абхазского госуниверситета.

В 1985-1989 гг. училась в аспирантуре при МГУ им. Ломоносова, по окончании которой защитила кандидатскую дессертацию на тему "Взаимоотношения Абхазского царства и Византии. VIII - X вв."

С 1989 года - доцент кафедры истории России историко-юридического факультета АГУ.

1992-1993 гг. работала ведущей русской редакции новостей на Абхазском радио (АГТРК), а также возглавляла пресс-центр оперативного штаба Конфедерации народов Кавказа.

В 1994 - 2001 годах - декан историко-юридического факультета АГУ.

С 2007 по 2012 годы – депутат, вице-спикер Народного собрания – Парламента Республики Абхазия.

В 2005 - 2014 гг. – телеведущая Абхазской гостелерадиокомпании, автор ряда телевизионных проектов, в том числе "Аргама", "Кафедра", "Аибашьра анцоз".