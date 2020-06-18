«АБХАЗТОП»: У ГОСКОМПАНИИ ОТСУТСТВУЮТ КРЕДИТНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С «СУХУМ-БАНКОМ»

«Абхазтоп» сообщает о том, что кредит государственному предприятию (ГП) «Гудаутская нефтебаза» был выдан незаконно, с нарушением требований законодательства в части обязательного согласования сделки (кредитного договора) с Министерством экономики РА.

Сухум. 1 июля 2020. Абхазия-Информ . «Руководство ГК «Абхазтоп» уведомляет об отсутствии у госкомпании кредитных взаимоотношений с «Сухум-банком». С таким комментарием выступила сегодня Госкомпания «Абхазтоп» в связи с распространением в различных интернет-изданиях информации о кредитной задолженности компании перед коммерческим банком «Сухум-банк».

На дату выдачи кредита ГП «Гудаутская нефтебаза» имела значительную (превышающую сумму кредита) задолженность перед поставщиком и по иным обязательным платежам. Залог имущественного комплекса ГП «Гудаутская нефтебаза» (являющегося республиканской собственностью) осуществлен с нарушением законодательства, прямо предусматривающего запрет на залог имущества, ограниченного в обороте. Кроме того, указанный имущественный комплекс не входит в перечень объектов, подлежащих приватизации», - отмечается в комментарии.

Несмотря на возражения со стороны Министерства экономики РА и ГК «Абхазтоп», решением Арбитражного суда РА по иску «Сухум-банка», поданному на основании исключительно ничтожных документов (незаконного кредитного договора и залога имущества), было одобрено Соглашение между ГП «Гудаутская нефтебаза» и «Сухум-банком» о признании задолженности в сумме, более чем в два раза превышающей сумму непогашенного кредита.

При этом суд не учел, что Гудаутская нефтебаза не обладает законными полномочиями для подписания Соглашения, а также то, что гражданским законодательством размер начисленных процентов по ничтожным сделкам ограничен размером ставки рефинансирования, т.е. 12%.

«ГК «Абхазтоп» предпринимает законные меры по защите государственных интересов и недопущению попытки «рейдерского» захвата государственного имущества. Так, в настоящее время в Министерство экономики РА были направлены материалы, необходимые для начала служебного расследования деятельности ГП «Гудаутская нефтебаза», а также для оспаривания принятых судебных решений», - отмечается в комментарии.

Задолженность Гудаутской нефтебазы с учетом решений суда превышает 70 млн рублей (точные суммы неизвестны из-за отсутствия бухгалтерской отчетности).

ГП «Гудаутская нефтебаза» более двух лет не осуществляет деятельность и не выплачивает задолженности, в т. ч. по налогам и иным обязательным платежам».

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