АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕКТИВ СУХУМСКОГО ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА С 70-ЛЕТИЕМ
Сухум. 2 июля 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб поздравил руководство и коллектив Сухумского физико-технического института с 70-летием со дня основания.
«70 лет назад, 1 июля 1950 года, решением Советского правительства было образовано научно-исследовательское учреждение – Сухумский физико-технический институт, на который возлагались серьезные надежды.
В разное время в нём трудились лучшие отечественные и иностранные ученые. По сей день институт хранит историю, а коллектив передает молодому поколению свои знания», - говорится в поздравлении.
Анкваб пожелал сотрудникам легендарного СФТИ приумножения традиций и возрождения былой славы.
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