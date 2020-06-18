АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕКТИВ СУХУМСКОГО ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА С 70-ЛЕТИЕМ

«70 лет назад, 1 июля 1950 года, решением Советского правительства было образовано научно-исследовательское учреждение – Сухумский физико-технический институт, на который возлагались серьезные надежды.

Сухум. 2 июля 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб поздравил руководство и коллектив Сухумского физико-технического института с 70-летием со дня основания.

Усилиями сотен выдающихся учёных СФТИ вырос в мощный многоотраслевой научный центр Советского Союза. В институте получили развитие исследования в области физики плазмы, велись интенсивные научные работы по другим важным направлениям, в частности, коллектив СФТИ участвовал в передовых исследованиях в области ядерных технологий.

В разное время в нём трудились лучшие отечественные и иностранные ученые. По сей день институт хранит историю, а коллектив передает молодому поколению свои знания», - говорится в поздравлении.

Анкваб пожелал сотрудникам легендарного СФТИ приумножения традиций и возрождения былой славы.