РУКОВОДИТЕЛИ АБХАЗИИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ БОЙЦОВ, ПОГИБШИХ ВО ВРЕМЯ ТАМЫШСКОГО ДЕСАНТА

Сухум. 2 июля 2020. Абхазия-Информ . Сегодня в селе Тамыш Очамчырского района состоялись памятные мероприятия, посвященные 27-летию Тамышского десанта. В них приняли участие президент Аслан Бжания, спикер парламента Валерий Кварчия, командующий Восточным фронтом в период Отечественной войны народа Абхазии Мираб Кишмария, министр обороны Владимир Ануа, глава Администрации Очамчырского района Станислав Амичба, представители министерства обороны, депутаты парламента, тамышцы, ветераны войны, родные и близкие погибших, школьники.

«Высадка Тамышского десанта стала одной из значимых наступательных операций, предопределивших победный итог войны. В ходе боев в те июльские дни погибли 58 воинов, 153 человека получили ранения. Сегодня в городах Абхазии, в каждом населённом пункте воздвигнуты мемориальные комплексы, памятники защитникам Отечества, открыты двери многочисленных музеев и уголков славы. Мы с благодарностью говорим: «Честь и Слава защитникам Апсны, отстоявшим ее свободу и независимость! Мы никогда не забудем, что на алтарь Победы сложили свои головы лучшие сыны и дочери Абхазии, добровольцы республик Северного Кавказа, Юга России, представители зарубежной диаспоры. Вечная Слава героям!» - сказал замминистр обороны Беслан Цвижба, выступая на митинге в Тамыше.

27 лет назад, 2 июля 1993 года, во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. в районе с. Тамыш Очамчырского района с моря высадился абхазский десант.

В нем участвовало до 300 бойцов под командованием Заура (Лакута) Зарандия. Позже главнокомандующий Владислав Ардзинба назвал их «триста спартанцев».

Командование Вооруженных сил Абхазии приняло решение в конце июня 1993 года о взятии села Шрома Сухумского района и ряда стратегических высот северо-восточнее Сухума, что позволило провести наступательную операцию с целью освобождения столицы.

Тогда же было решено высадить десант в селе Тамыш, чтобы перекрыть центральную трассу, ведущую на Сухум, и имевшую стратегическое значение, поскольку по ней доставлялось оружие и подкрепление грузинским войскам. Кроме того грузинские войска были вынуждены отвлекаться на Восточный фронт, что давало абхазской армии возможность осуществить успешное наступление на Шромском направлении.

Командование ВС Абхазии поставило перед десантом цель постараться удержать трассу в течение трех дней, но в результате героических усилий участников операции, группировка противника в Сухуме была изолирована в течение восьми дней.

Военный историк Валико Пачулия писал в своей книге «Грузино-абхазская война 1992-1993 гг. (боевые действия)»: «В операции были задействованы все три полка Восточного фронта (командующий Мираб Кишмария). Ошибок все же не удалось избежать – баржа подошла к берегу в темноте на границе сел Тамыш и Кындг, личный состав высадился, но выгрузить технику там было невозможно. Уже на рассвете баржа подошла к берегу в Тамыше, где ее ждали Тамышская и Рекская группы под общим командование Зазы Зантария. Противник открыл артиллерийский огонь из Очамчырского морпорта и не дал выгрузить все снаряды к уже выгруженной военной технике. Десантники стали выдвигаться к трассе черноморского шоссе. В бою на подходе к тамышской средней школе был разгромлен Душетский батальон «Аваза».

Соединившись в районе Черноморского шоссе в Тамыше с подразделениями абхазской армии, воевавшими на Восточном фронте, десантники перерезали трассу и до 9 июля контролировали коридор около 10 км, не давая возможность грузинскому военному командованию перебрасывать подкрепление в район Сухума, сдерживая натиск восьми мотострелковых батальонов противника и проводя совместные операции с подразделениями Восточного фронта. Затем, взорвав мосты на этом отрезке трассы, они отошли на постоянные позиции у абхазских сел в Очамчырском районе. В ходе той операции погибло 60 абхазских бойцов. В ночь со 2 на 3 июля началось наступление на Гумистинском фронте».

Тамышская операция стала одним из звеньев в цепи успешных атак предопределивших итог войны.