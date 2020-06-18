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Абхазия Информ

ГОСМУЗЕЙ ПОЛУЧИЛ В ДАР АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ, ОБНАРУЖЕННЫЕ В СУХУМСКОМ РАЙОНЕ АСТАМУРОМ АЙБА

Новости Четверг, 02 июля 2020 15:48
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ГОСМУЗЕЙ ПОЛУЧИЛ В ДАР АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ, ОБНАРУЖЕННЫЕ В СУХУМСКОМ РАЙОНЕ АСТАМУРОМ АЙБА

Сухум. 2 июля 2020. Абхазия-Информ. Абхазскому государственному музею передали в дар археологические находки, обнаруженные в  Сухумском районе историком-любителем Астамуром Айба, сообщает сайт министерства культуры.

Особый интерес среди предметов данной коллекции представляет Сасанидское серебряное  блюдо со сценой охоты царя на тигра. Данная находка относится к эпохе Великого переселения народов, предположительно датируется V-VI вв.

Аналоги данного артефакта хранятся в известных мировых музейных коллекциях – в Государственном Эрмитаже, Самаркандском музее, Иранском национальном музее. Количество ближайших аналогов артефакта, собранных в музеях всего мира, не превышает несколько десятков единиц.

Историк-любитель Астамур Айба в декабре 2019 года во время охоты обнаружил в горах Абхазии около пятидесяти предметов эпохи поздней бронзы.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 02 июля 2020 15:52

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