ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ БАДРА ГУНБА. ПРЕДСТАВИЛ КОЛЛЕКТИВУ АГТРК НОВОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ИРИНУ АГРБА.
Сухум. 2 июля 2020. Абхазия-Информ. Вице-президент Бадра Гунба. представил коллективу Абхазской гостелерадиокомпании нового генерального директора Ирину Агрба.
Агрба была назначена на эту должность распоряжением Кабинета Министров 1 июля 2020 г.
"Вы не понаслышке знаете Ирину Шотовну Агрба. Многие из вас работали вместе с ней. У вас большой опыт работы на АГТРК. Думаю, вместе с новым руководителем вы сможете добиться больших успехов", - сказал вице-президент.
Ирина Шотовна Агрба родилась10 сентября 1962 года в селе Гуп Очамчирского района.
В 1984 году окончила исторический факультет Абхазского госуниверситета.
В 1985-1989 гг. училась в аспирантуре при МГУ им. Ломоносова, по окончании которой защитила кандидатскую дессертацию на тему "Взаимоотношения Абхазского царства и Византии. VIII - X вв."
С 1989 года - доцент кафедры истории России историко-юридического факультета АГУ.
1992-1993 гг. работала ведущей русской редакции новостей на Абхазском радио (АГТРК), а также возглавляла пресс-центр оперативного штаба Конфедерации народов Кавказа.
В 1994 - 2001 годах - декан историко-юридического факультета АГУ.
С 2007 по 2012 годы – депутат, вице-спикер Народного собрания – Парламента Республики Абхазия.
В 2005 - 2014 гг. – телеведущая Абхазской гостелерадиокомпании, автор ряда телевизионных проектов, в том числе "Аргама", "Кафедра", "Аибашьра анцоз".
Агрба - Заслуженный работник высшей школы РА.
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