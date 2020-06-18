ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ БАДРА ГУНБА. ПРЕДСТАВИЛ КОЛЛЕКТИВУ АГТРК НОВОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ИРИНУ АГРБА.

"Вы не понаслышке знаете Ирину Шотовну Агрба. Многие из вас работали вместе с ней. У вас большой опыт работы на АГТРК. Думаю, вместе с новым руководителем вы сможете добиться больших успехов", - сказал вице-президент.

Агрба была назначена на эту должность распоряжением Кабинета Министров 1 июля 2020 г.

Ирина Шотовна Агрба родилась10 сентября 1962 года в селе Гуп Очамчирского района.

В 1984 году окончила исторический факультет Абхазского госуниверситета.

В 1985-1989 гг. училась в аспирантуре при МГУ им. Ломоносова, по окончании которой защитила кандидатскую дессертацию на тему "Взаимоотношения Абхазского царства и Византии. VIII - X вв."

С 1989 года - доцент кафедры истории России историко-юридического факультета АГУ.

1992-1993 гг. работала ведущей русской редакции новостей на Абхазском радио (АГТРК), а также возглавляла пресс-центр оперативного штаба Конфедерации народов Кавказа.

В 1994 - 2001 годах - декан историко-юридического факультета АГУ.

С 2007 по 2012 годы – депутат, вице-спикер Народного собрания – Парламента Республики Абхазия.

В 2005 - 2014 гг. – телеведущая Абхазской гостелерадиокомпании, автор ряда телевизионных проектов, в том числе "Аргама", "Кафедра", "Аибашьра анцоз".

Агрба - Заслуженный работник высшей школы РА.