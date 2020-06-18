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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ДВА ЧАСА ОТВЕЧАЛ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ

Новости Четверг, 02 июля 2020 20:37
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Сухум. 2 июля 2020. Абхазия-Информ. Сегодня президент Аслан Бжания дал первую со времени его вступления в должность пресс-коференцию журналистам абхазских СМИ. Она длилась почти два часа. Глава государства ответил более чем на два десятка вопросов.

Журналистов интересовало, как складываются отношения между президентом и правительством;, итоги его недавней поездки в Москву; вопрос разработки нефти в Абхазии; когда откроется абхазо-российская граница; обеспечение Абхазии электроэнергией в случае остановки на ремонт Ингурской ГЭС; возможности поддержки малого и среднего бизнеса; выплата зарплаты бюджетникам; меры, предпринимаемые властями по выходу из экономического кризиса, вызванного распространением коронавируса; мнение президента о докладе уполномоченного по правам человека в РА; ситуация с ввозным НДС; судьба Сухумского аэропорта; перспективы преодоления раскола в Абхазской церкви; на какие внутренние ресурсы может рассчитывать Абхазия в случае задержек с поступлением или сокращения российской финансовой помощи и др.

Президент ответил на все вопросы журналистов и пообещал регулярно встречаться со СМИ.

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