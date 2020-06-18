БЮДЖЕТ ЗА ПОЛУГОДИЕ ВЫПОЛНЕН НА 93,2%

«За июнь, при плане в 189 млн рублей, по уточненным данным управления казначейства поступило 138 млн рублей. Таким образом, за 6 месяцев поступило 988 млн. Выполнение – 93,2%, отставание – 72,6 млн рублей», - сообщил Курмазия.

Сухум. 2 июля 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провёл совещание с представителями финансово-экономического блока правительства. В нем приняли участие вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, министр по налогам и сборам Даур Курмазия, и.о. председателя Государственного таможенного комитета Гурам Инапшба.

Министр констатировал, что в июне отставание от плана составило 50,8 млн рублей, а с учётом того, что плановые показатели за июль выше июньских и равны 300 млн рублей, в ведомстве прогнозируют более значительный разрыв в июле.

Он также привёл данные в разрезе районов республики, отметив, что в Сухумском, Гулрыпшском и Очамчырском районах показатели немного превышают планы. Отставание наблюдается по Сухуму, Ткуарчалскому, Гудаутскому и Гагрскому районам.

В свою очередь Гурам Инапшба привёл данные товарооборота.

По его словам, в первом полугодии 2020 года товарооборот составил 11 млрд 697 млн рублей при плане 13 млрд 320 млн рублей. Инапшба подчеркнул, что показатели за отчетный период на уровне 2019 года.

Что касается сведений по начислению таможенных платежей, то в бюджет республики за 6 месяцев поступило 815 млн рублей при плане 916 млн рублей. Фактические поступления по таможенным платежам в первом полугодии превышают показатели 2019 года на 36 млн рублей.

Владимир Делба резюмировал, что ситуация с финансированием расходов государства непростая, но на текущий момент регулируемая. Минфин с незначительным отставанием от графика покрывает потребность расходов в социальной и иных сферах.

Делба сообщил, что в ведомстве работают над перераспределением расходов в пользу обеспечения финансированием приоритетных на данный период направлений.

Он добавил, что бюджет республики в значительной части зависит от работы фискальных органов. Это в свою очередь требует усиления работы профильных ведомств и эффективного межведомственного взаимодействия.

Александр Анкваб поручил участникам совещания с учётом сложной ситуации лучше использовать фактор администрирования.



