АСЛАН БЖАНИЯ: ЕСЛИ НЕФТЯНОЙ ПРОЕКТ ВОЙДЁТ В СТАДИЮ РЕАЛИЗАЦИИ, ИНТЕРЕСЫ АБХАЗСКОГО ГОСУДАРСТВА БУДУТ ЗАЩИЩЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

«Актуально всегда уметь зарабатывать деньги для страны. Я на эту тему неоднократно высказывался, мое мнение на сей счет не изменилось и оно состоит в следующем. В апреле прошлого года была создана очередная парламентская комиссия по изучению целесообразности разработки и добычи нефти в Абхазии. Прошло больше года, я жду, когда будут результаты этой комиссии», - сказал он.

Сухум. 2 июля 2020. Абхазия-Информ. «Я, как глава государства, гарантирую, что если нефтяной проект войдёт в стадию реализации, интересы абхазского государства будут защищены в полном объеме». Об этом сказал президент Аслан Бжания на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, насколько актуален сейчас вопрос добычи нефти в Абхазии.

Бжания отметил, что сейчас у него уже есть возможность самому вникнуть в суть проблемы, дать поучения компетентным органам, посмотреть, что конкретно в этой отрасли происходит.

«Ожидая, что этот вопрос, скорее всего, будет задан, я взял с собой документ. Это распоряжение, подписанное бывшим премьер-министром Бесланом Барциц 30 марта 2018 года «О внесении изменений в распоряжение Кабинета Министров от 16 мая 2014 года «О предоставлении компании «Аспны-Ойл» права на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на территории Очамчырского, Ткуарчалскго и Галского районов, а также в акватории Черного моря». Эта лицензия была продлена 30 марта 2018 года. Какие-то работы по разведке ведутся, но мне о них ничего не известно. Как только будет понятно, чем мы располагаем, располагаем ли мы тем объемом, который с точки зрения коммерции может быть интересным, конечно же, мы всё еще раз все взвесим», - пообещал президент.

Он считает добычу нефти в Абхазии, если она есть, перспективным проектом при условии, что при его реализации будут максимально учтены интересы абхазского государства.

Бжания обратил внимание на то, что вокруг темы разработки нефти очень много слухов и некомпетентных суждений.

«Это очень чувствительная отрасль. Говорят, что нефть – этот политика. Скорее всего, так оно и есть. Поэтому я просил бы всех активных челнов нашего общества иметь это ввиду, не делать поспешных выводов, не высказывать оценочных суждений, не имея на то соответствующих аргументов. Не следует заниматься навешиванием ярлыков. Есть парламент, есть парламентская комиссия, которую возглавляет депутат Тарба – парень с хорошей репутацией. Есть документы. Последний подписан в марте 2018 года. Мы не собираемся абсолютно все перечеркивать. Существует принцип преемственности, и мы обязаны его соблюдать. Если же в контрактах имеются определённые нарушения или они носят исключительно кабальный характер, то они будут пересмотрены», - заявил президент.