В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ГЕМОДИАЛИЗА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Андреева рассказала о ситуации в отделении и процессе лечения пациентов. По её словам, с начала работы отделения, с 2012 года по 2020 год количество больных, нуждающихся в процедуре диализа выросло с 15 до 63 человек. Шесть человек в 2020 году находятся под наблюдением и возможно вскоре будут подключены к диализу.

Сухум. 3 июля 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провёл совещание с министром здравоохранения Тамазом Цахнакия и заведующей отделением гемодиализа Республиканской больницы Ириной Андреевой по вопросу оказания помощи больным с острой и хронической почечной недостаточностью.

«Сегодня в отделении три зала, оборудованные 12-ю комплектами специализированной дорогостоящей техники. В отделении работают четыре профильных доктора, медицинские сестры, техник и инженер. Среди пациентов шесть граждан старше 80 лет. Для такой категории людей неприемлемо изменение графика процедур», – констатировала доктор.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия сообщил, что для оказания помощи таким больным ежегодно утверждается государственная программа, которая финансируется из республиканского бюджета в объёме 60 млн рублей в год.

В эту сумму входят ежегодное обслуживание оборудования, замена запасных частей и производных техники, приобретение препаратов и расходных материалов для проведения процедур пациентам.

Цахнакия пояснил, что затраты Минздрава для проведения одного сеанса диализа примерно равны 5 000 рублей. В год одному пациенту проводят 156 сеансов поддерживающей терапии.

Завершая совещание, Александр Анкваб сказал, что для беспрепятственного проведения амбулаторного гемодиализа Минздраву необходимо пересмотреть принципы организации терапии.

«Важно, чтобы эта программа вошла в разряд особо важных мероприятий здравоохранения. Необходимо продумать создание резерва препаратов и расходных материалов для своевременного оказания помощи больным», – подчеркнул глава правительства.