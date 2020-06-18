СБЕРБАНК АБХАЗИИ: ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА БЫЛИ ПОХИЩЕНЫ СО СЧЕТОВ 15 УМЕРШИХ ПЕНСИОНЕРОВ

Сухум. 3 июля 2020. Абхазия-Информ. В рамках проведения работы по усилению контроля за финансовой дисциплиной, руководство Сбербанка Абхазии (ОАО) выявило факты хищения денежных средств со счетов пятнадцати умерших клиентов. По итогам проведенной проверки было установлено, что два операциониста Сбербанка Абхазии, работавшие там с 2014 года, осуществляли незаконное списание денежных средств (обналичивание) со счетов клиентов банка, которые умерли и по которым не поступало заявлений от наследников длительное время.

По результатам проверки, Сбербанк Абхазии передал материалы по хищениям со счетов пятнадцати умерших клиентов в Генеральную прокуратуру Республики Абхазия.

Об этом сообщается на сайте Сбербанка РА.