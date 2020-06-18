АБХАЗИЯ НЕ СМОГЛА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА, ВЫДЕЛЕННЫЕ В РОССИЙСКОМ БЮДЖЕТЕ НА ЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН РФ, ПРОЖИВАЮЩИХ В АБХАЗИИ
Сухум. 3 июля 2020. Абхазия-Информ. В соответствии с «Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия о сотрудничестве в области оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение» для граждан России, проживающих в Абхазии в бюджете Российской Федерации на 2018 – 2020 годы предусмотрена сумма 1 миллиард 753 миллиона рублей.
«Мы воспользовались этими средствами только на лечение 27 пациентов, что составило примерно на 3,9 млн рублей. Все остальные деньги оказались неиспользованными», - сообщил президент Аслан Бжания на пресс-конференции в четверг, 2 июля.
Что касается сотрудничества в области организации медицинского страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии, то по этой линии помощь получили 3044 человека на сумму 95,1 млн рублей, в то время как в федеральном бюджете России предусмотрено 2 млрд 809 млн рублей за три года.
«Вы видите, какие огромные суммы зарезервированы, а мы не смогли организовать работу между ведомствами таким образом, чтобы наши граждане воспользовались этими благами. А это большой потенциал и нашим министерствам предстоит большая работа в непростом режиме. Я же пока вникаю в состояние дел в разных отраслях, пытаюсь понять, разобраться, чем мы располагаем, чем уже воспользовались, почему сложилась такая картина», - сказал Аслан Бжания.
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