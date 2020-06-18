АСЛАН БЖАНИЯ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ АБХАЗИИ

Сухум. 3 июня 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в онлайн пресс-конференции, организованной российским информагентством «Интерфакс»в пятницу 3 июля.

Глава государства ответил на вопросы журналистов, которые интересовались тем, как протекала в Абхазии коронавирусная инфекция и какие мероприятия в связи с этим проводились в республике, сроками открытия абхазо-российской границы, экономической помощью России во время пандемии, встречами Бжания в Москве во время его участия в Параде Победы, а также тем, как реализуется российско-абхазский Договор о сотрудничестве и стратегическом партнерстве в военной, социальной и экономической сферах, возможными поправками к Конституции Абхазии и ряду законов, абхазо-грузинскими отношениями, инвестиционным климатом в республике и коррупцией, возможностью приобретения негражданами недвижимости в Абхазии и др.

Что касается внесения изменений в Конституцию РА, то Бжания не исключает, что руководство республики может инициировать изменение основного закона страны с целью усиления роли парламента.

"На мой взгляд, определенные изменения в нашей конституции будут, но я не думаю, что это произойдет в ближайшие полгода. Это, скорее всего, произойдет в 2021 году", - сказал Бжания.