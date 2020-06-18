АСЛАН БЖАНИЯ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ АБХАЗИИ
Сухум. 3 июня 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в онлайн пресс-конференции, организованной российским информагентством «Интерфакс»в пятницу 3 июля.
Глава государства ответил на вопросы журналистов, которые интересовались тем, как протекала в Абхазии коронавирусная инфекция и какие мероприятия в связи с этим проводились в республике, сроками открытия абхазо-российской границы, экономической помощью России во время пандемии, встречами Бжания в Москве во время его участия в Параде Победы, а также тем, как реализуется российско-абхазский Договор о сотрудничестве и стратегическом партнерстве в военной, социальной и экономической сферах, возможными поправками к Конституции Абхазии и ряду законов, абхазо-грузинскими отношениями, инвестиционным климатом в республике и коррупцией, возможностью приобретения негражданами недвижимости в Абхазии и др.
Что касается внесения изменений в Конституцию РА, то Бжания не исключает, что руководство республики может инициировать изменение основного закона страны с целью усиления роли парламента.
"На мой взгляд, определенные изменения в нашей конституции будут, но я не думаю, что это произойдет в ближайшие полгода. Это, скорее всего, произойдет в 2021 году", - сказал Бжания.
По словам президента, речь может пойти о перераспределении полномочий между исполнительной и законодательной ветвями власти и усилении роли парламента.
"Мы ещё раз всё ревизуем, подключим специалистов-правоведов с тем, чтобы изменения, которые предполагается внести в конституцию, помогли нам решить ряд проблем", - сказал глава республики.
Говоря об изменениях в российской конституции, Бжания, принявший участие в общероссийском голосовании, назвал их проработанным и важным вопросом и отметил, что поправки направлены на улучшение качества жизни граждан России.
"Гражданство предполагает определённые обязательства перед государством. Я гражданин Абхазии, у меня российское гражданство, и мой долг – принимать участие в общественно-политических мероприятиях, которые происходят в Российской Федерации. Изменения в Конституцию РФ – это проработанный, очень важный вопрос, и я счёл для себя необходимым как гражданин прийти и проголосовать", - сказал Бжания.
Он подчеркнул, что речь идёт об усилении государственных институтов, а весь механизм направлен на то, чтобы улучшить качество жизни граждан России. "Для меня невозможно не принять участие в таком событии", - сказал президент республики.
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