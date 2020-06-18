АСЛАН БЖАНИЯ: АБХАЗИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В НОРМАЛЬНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С ГРУЗИНСКИМ ГОСУДАРСТВОМ

Отвечая на вопрос о перспективах налаживания экономического и гуманитарного взаимодействия с Грузией, Бжания сказал: «Мы заинтересованы в установлении нормальных отношений с грузинским государством. Но проблема в том, что мы признаем Грузию и ее права, но она нас не признает. Я думаю, что это неконструктивная политика».

Сухум. 3 июля 2020. Абхазия-Информ. Абхазия заинтересована в нормальных взаимоотношениях с Грузией, но при этом готова к любому развитию событий, заявил президент Абхазии Аслан Бжания в ходе онлайн пресс-конференции, организованной российским информагентством ИНТЕРФАКС.

Президент привел пример с документом «Шаг к лучшему будущему. Мирная инициатива», разработанным аппаратом государственного министра по вопросам примирения и гражданского равноправия в Грузии. В преамбуле этого документа сказано следующее: «На пути динамичного развития страны важнейшей ценностью Грузии является мир».

«Это очень здорово, мы такой подход приветствуем, но в связи с этим мне непонятно, почему Грузия до сегодняшнего дня не подписала договор о неприменении силы против Абхазии, если мир является главной ценностью для руководства Грузии и грузинского народа?! Как только это пункт будет реализован, все пойдет в нужном русле. Мы не требуем от руководства Грузии, чтобы они признали Абхазское государство, но договор о неприменении силы даст возможность для диалога – гуманитарного, экономического и любого другого», - подчеркнул Бжания.

По его словам, в наше время никого невозможно обмануть красивыми фразами, и если руководство Грузии заинтересовано в укреплении мер доверия, то оно должно действовать в мирном ключе.

Бжания также отметил, что Абхазия отслеживает процессы, происходящие в Грузии, в том числе и связанные с совместными учениями с НАТО в акватории Черного моря.

«Минобороны Абхазии поддерживает тесные отношения с руководством 7 военной базы и Минобороны России. В рамках Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве проводятся совместные учения абхазской армии и российских военных. Мы не заинтересованы в развязывании каких-либо конфликтов, но наши вооруженные силы должны быть готовы к отражению возможной агрессии, и наша степень готовности позволяет спокойно смотреть в будущее», - заявил Аслан Бжания.

Он подчеркнул, что Абхазия нацелена на мир, но при этом готова к любому развитию событий.