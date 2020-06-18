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Абхазия Информ

В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ В 2020 ГОДУ

Новости Пятница, 03 июля 2020 19:27
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В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ В 2020 ГОДУ

Сухум. 3 июля 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с министром культуры Гудисой Агрба и замминистра Динарой Смыр. Они рассказали главе правительства о предварительных результатах ознакомительных посещений ряда подведомственных Минкульту учреждений. 

По словам министра Гудисы Агрба, представители министерства посетили 13 учреждений культуры. На следующей неделе планируется поездка в Ткуарчалский район.

 

Речь также шла о ведомственном плане работы, о процессе оптимизации программы мероприятий по причине переориентации расходов бюджетных средств в первую очередь на социальную сферу.

Как сообщила Динара Смыр, некоторые мероприятия утверждённого на 2020 год плана будут перемещены в план будущего года. При этом, к примеру, мероприятия в честь памятных дат будут реализованы в этом году, однако в ином, более узком, формате. 

«К тому же, есть ряд мероприятий, который мы смогли бы провести, объединив усилия и ресурсы с местными органами управления», - подытожил министр культуры Гудиса Агрба. 

По его мнению, план гастрольных концертов творческих коллективов в районах Абхазии не предусматривает значительных ресурсных затрат, при этом потенциальная аудитория большая, его можно и важно реализовать в полном объёме при условии благоприятной эпидемиологической обстановки.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 03 июля 2020 19:34

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