АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ВЫПУСКНИКОВ С ОКОНЧАНИЕМ ШКОЛЫ

Сегодня знаковый день для всех нас, завершился важный этап в вашей школьной жизни. По доброй традиции мы чествуем лучших учеников Республики Абхазия. Издавна золотом и серебром отмечали самое лучшее, что есть в стране. 11 выпускников из более 1700 получили медали.

Дорогие выпускники, сегодня вы получили награды за трудолюбие, терпение, знания. Мы гордимся каждым из вас!

Вы прошли важный путь от первого звонка до аттестата зрелости, от детского восприятия мира до шага в большую и самостоятельную жизнь.

С этого дня вам придется окунуться в совершенную жизнь, полную неизвестности и интересных перспектив. Большинство из вас гордо будут носить звание студента и переживут немало замечательных минут, но упоминание о школе навсегда останется в вашей памяти. Ведь именно здесь вы почувствовали свой первый успех, научились отстаивать свои взгляды и убеждения, развили творческие способности. На протяжении всего этого пути рядом с вами всегда были ваши мудрые учителя и наставники, посвятившие себя благородному делу образования и воспитания подрастающего поколения.

От всей души хочу пожелать вам не останавливаться на этой победе, не прекращать верить в себя и с каждым новым днем на шаг или даже несколько приближаться к самой большой мечте.

Успехов вам и настоящего счастья во взрослой жизни!