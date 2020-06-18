АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИЯХ
Новости Пятница, 03 июля 2020 20:56
Сухум. 3 июля 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб подписал распоряжения о назначениях заместителей:
Алхас Конджария назначен заместителем министра здравоохранения,
Дато Каджая – заместителем министра туризма,
Камо Мелкумов – заместителем начальника Государственного управления лесного хозяйства,
Мзия Амичба – заместителем начальника Государственной ветеринарной службы.
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