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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИЯХ

Новости Пятница, 03 июля 2020 20:56
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Сухум. 3 июля 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб подписал распоряжения о назначениях заместителей: 

Алхас Конджария назначен заместителем министра здравоохранения,

Дато Каджая – заместителем министра туризма,

Камо Мелкумов – заместителем начальника Государственного управления лесного хозяйства,

Мзия Амичба – заместителем начальника Государственной ветеринарной службы.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 03 июля 2020 21:07

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