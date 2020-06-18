 

Календарь событий

« Июль 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ СУХУМЧАН С ДНЕМ ГОРОДА

Новости Суббота, 04 июля 2020 16:20
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ СУХУМЧАН С ДНЕМ ГОРОДА

Сухум. 4 июля 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания сухумчан с Днем города.

***

Дорогие сухумчане!  Примите сердечные поздравления с Днем города!

День города – наш общий праздник – всех, кто здесь работает, учится, растет, мечтает, живет и любит свою малую Родину.

Сухум – современный и комфортный город – столица, эффективно укрепляющая статус культурного и туристического центра Абхазии. Это один из древнейших городов мира, история которого насчитывает две тысячи пятьсот лет. Город с многовековой историей, видевший греческое, римское, византийское и османское правление, сменивший свое название от Диоскурии до Сухум-Кале. Богата история любого города, а у Сухума из-за уникального климата и географического положения она изобилует всевозможными яркими и интереснейшими событиями.З

а прошедшие годы Сухум преобразился, стал благоустроенней, уютней. Именно вам, дорогие жители столицы, хочется выразить чувства благодарности за честный и многолетний труд на благо процветания столицы. Отдельную благодарность выражаю ветеранам Отечественной войны народа Абхазии, подарившим нашей столице мирное небо. Спасибо всем тем, кто восстанавливал наш город в послевоенные годы. Беззаветный труд многих поколений сухумчан создал город таким, какой он есть сегодня.

Сухумчане своим ежедневным созидательным трудом закладывают фундамент для новых свершений, активно участвуют в жизни столицы и предлагают свои решения по самым актуальным городским вопросам, формируя повестку завтрашнего дня.

Мы искренне гордимся прошлым и успешным настоящим нашей столицы. Вместе мы уверенно смотрим в будущее и, убежден, сделаем все для дальнейшего процветания нашего любимого города.

Верю в ваш оптимизм, работоспособность и преданность любимому городу.

Желаю всем здоровья и добра, мира и счастья, больших успехов и радости!

Президент  А. Бжания

г. Сухум, 4 июля 2020 года.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Суббота, 04 июля 2020 16:31

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИЯХ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.